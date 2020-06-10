Во Львове двое мужчин украли у предпринимателя сумку с миллионами гривень

Во вторник, 9 июня, во Львове, где ранее из-за коронавируса закрыли суд, злоумышленники напали на мужчину и отобрали у него сумку с 4,5 миллионами гривень. Сразу после совершения преступления оперативникам удалось задержать нападавших.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства внутренних дел.

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Разбойное нападение на предпринимателя произошло в микрорайоне "Сихов".

Правоохранители установили, что злоумышленники являются местными жителями и "специализируются" на разбойных нападениях. Кроме того, один из них ранее уже был осужден за совершение тяжкого преступления. Во время задержания мужчины оказали сопротивление правоохранителям и пытались сбежать.

"В настоящее время установлено, что злоумышленники следили за потерпевшим, который ведет хозяйственную деятельность на территории одного из местных рынков", – говорится в сообщении.

Действия задержанных квалифицированы по ч. 4 ст. 187 (разбой) Уголовного кодекса Украины.

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Ранее сообщалось, что в Харьковской области четверо злоумышленников проникли в частный дом и вынесли оттуда 40 тысяч долларов, 80 тысяч гривен, ювелирные изделия и мобильные телефоны.

А в Днепре у водителя Jaguar отобрали 20 тысяч долларов. На территории города копы ввели план "Перехват".

Также мы писали, что в Черновцах в дом ко двум пенсионерам посреди ночи ворвались двое разбойников, которые избили 78-летнего хозяина, и начали вымогать у них деньги. Позже он оказался в больнице с черепно-мозговой травмой.

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