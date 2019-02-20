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В Харькове "заминировали" здание суда и станцию метро

Сегодня, 02:46

Эксперты осмотрели 22 тысячи кв. метров помещений и прилегающей территории, эвакуировали 461 гражданина

Иллюстрация
Иллюстрация. Фото: Нацполиция
В Харькове "заминировали" здание суда и станцию метро //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c6/459/a20/5c6459a20f1d7.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c6/459/a20/5c6459a20f1d7.jpg Харьков Эксперты осмотрели 22 тысячи кв. метров помещений и прилегающей территории, эвакуировали 461 гражданина

В Харькове поступили сообщения о минировании здания Харьковского апелляционного суда и станции метро "Армейская". Об этом сообщает пресс-служба полиции Харьковской области.

"Эксперты осмотрели 22 тысячи кв. метров помещений и прилегающей территории, эвакуировали 461 гражданина. Никаких взрывчатых веществ не обнаружено", – говорится в сообщении.

Сообщения о минировании поступили около 16:00, 19 февраля.

Принимаются меры по установлению лица, сделавшего ложное сообщение о заминировании.

Напомним, 1 января в Харьковской области ранее судимого 23-летнего парня задержали за "минирование" районного отделения полиции. Как стало известно, житель поселка Хотомля отмечал Новый год с друзьями, поспорил с ними и в результате со своего мобильного телефона позвонил в полицию и сообщил о минировании Волчанского райотдела.

Подозреваемого задержали, ему грозит тюремное заключение на срок до шести лет по статье "заведомо ложное сообщение об угрозе безопасности граждан, уничтожении или повреждении объектов собственности".

Также в Харьковской области неизвестный сообщил о минировании здания районного суда. Взрывчатку эксперты так и не нашли, проводилась эвакуация.

А В Виннице женщина из мести "заминировала" банк.

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Тег Харьков, суд, метро, заминирование, минирование

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