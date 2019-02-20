В Харькове "заминировали" здание суда и станцию метро
Эксперты осмотрели 22 тысячи кв. метров помещений и прилегающей территории, эвакуировали 461 гражданина
В Харькове поступили сообщения о минировании здания Харьковского апелляционного суда и станции метро "Армейская". Об этом сообщает пресс-служба полиции Харьковской области.
"Эксперты осмотрели 22 тысячи кв. метров помещений и прилегающей территории, эвакуировали 461 гражданина. Никаких взрывчатых веществ не обнаружено", – говорится в сообщении.
Сообщения о минировании поступили около 16:00, 19 февраля.
Принимаются меры по установлению лица, сделавшего ложное сообщение о заминировании.
Напомним, 1 января в Харьковской области ранее судимого 23-летнего парня задержали за "минирование" районного отделения полиции. Как стало известно, житель поселка Хотомля отмечал Новый год с друзьями, поспорил с ними и в результате со своего мобильного телефона позвонил в полицию и сообщил о минировании Волчанского райотдела.
Подозреваемого задержали, ему грозит тюремное заключение на срок до шести лет по статье "заведомо ложное сообщение об угрозе безопасности граждан, уничтожении или повреждении объектов собственности".
Также в Харьковской области неизвестный сообщил о минировании здания районного суда. Взрывчатку эксперты так и не нашли, проводилась эвакуация.
А В Виннице женщина из мести "заминировала" банк.
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