Во Львове мужчина обстрелял с балкона детскую площадку

На месте происшествия правоохранители обнаружили гильзы с зелеными наконечниками

Фото: Варта-1.

Сегодня, 3 мая в городе Львове около 17 часов, по адресу пр. Красной калины,103 житель девятиэтажного дома стрелял в сторону детской площадки. Об этом сообщает Варта-1 с места происшествия.

"С балкона 9-го этажа было совершено около трех выстрелов. На месте происшествия правоохранители обнаружили гильзы с зелеными наконечниками. На данный момент правоохранительные органы находятся в квартире. Из квартиры изъято оружие, из которого стреляли, а также нож. К счастью на улице в момент выстрелов никого не было, и никто не пострадал", – отмечает издание.

Как отмечают соседи – мужчина, открывший стрельбу, достаточно неблагонадежный. Соседи жалуются на неоднократное асоциальное поведение 38-летнего жителя.

"Говорят, он часто злоупотребляет алкоголем и это уже не единичный инцидент с его участием. Отмечают даже, что стрелял мужчина также на Новый год", – отметил корреспондент.

Напомним, в одном из районов российской столицы произошла стрельба, в результате которой пострадали четыре человека.

А в США парень открыл огонь в студенческом городке. В результате атаки два человека погибли, еще четверо получили ранения.

Ранее в Киеве произошла стрельба в Печерском районе – несколько человек, поссорившись с охранниками ресторана, открыли огонь по зданию.

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