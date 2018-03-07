Во Львове объявили конкурс на лучшего дворника

Дворник, который получит наибольшее количество "лайков" в соцсети, будет назван победителем

Во Львове, по случаю Дня работников жилищно-коммунального хозяйства и бытового обслуживания, что отмечают в третье воскресенье марта, городские власти объявили конкурс на лучшего дворника.

"Каждый львовян сможет выбрать лучшего дворника. Предложить своего кандидата можно в Facebook на странице "Горячая линия города Львова", – сообщает мэрия Львова.

Дворник, который получит наибольшее количество "лайков", будет определен победителем 16 марта. Победителя ожидает приятный сюрприз-подарок от общины города Львова.

Напомним, трагедия на Грибовичской свалке, унесшая жизни трех спасателей и эколога в конце мая 2016 года, привела к тому, что львовский мусор начал путешествовать по всей Украине. Более того, город утопал в бытовых отходах, а весной львовянам предрекали угрозу кишечной инфекции и холеру.

Также примерно за год после пожара на той свалке, львовский мусор стал "бедой" едва ли не всей страны, и даже объектом для "черного" юмора.

И даже после подписания "мусорного Меморандума" Львов не прекращал обрастать горами отходов. Одновременно, мэрия приглашала всех желающих "с помпой" отпраздновать День города, который проходил в мае по всему Львову.