Во Львове объявили конкурс на лучшего дворника

Сегодня, 19:25

Дворник, который получит наибольшее количество "лайков" в соцсети, будет назван победителем

Конкурс начался. Фото: мэрия Львова
Конкурс начался. Фото: мэрия Львова

Во Львове, по случаю Дня работников жилищно-коммунального хозяйства и бытового обслуживания, что отмечают в третье воскресенье марта, городские власти объявили конкурс на лучшего дворника.

"Каждый львовян сможет выбрать лучшего дворника. Предложить своего кандидата можно в Facebook на странице "Горячая линия города Львова", – сообщает мэрия Львова.

Дворник, который получит наибольшее количество "лайков", будет определен победителем 16 марта. Победителя ожидает приятный сюрприз-подарок от общины города Львова.

Напомним, трагедия на Грибовичской свалке, унесшая жизни трех спасателей и эколога в конце мая 2016 года, привела к тому, что львовский мусор начал путешествовать  по всей Украине. Более того, город утопал в бытовых отходах, а весной львовянам предрекали  угрозу кишечной инфекции и холеру.

Также примерно за год после пожара на той свалке,  львовский мусор  стал "бедой"  едва ли не всей страны, и даже объектом для "черного" юмора.

И  даже после подписания "мусорного Меморандума" Львов  не прекращал  обрастать горами отходов.  Одновременно, мэрия приглашала всех желающих  "с помпой" отпраздновать День города, который проходил  в  мае по всему Львову. 
Львов, мусор, дворник, горячая линия

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Автор:

Татьяна Самотый

Источник:

"Сегодня"

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