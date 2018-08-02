Во Львове почтили память погибших на Донбассе десантников

Сегодня, 14:47

Мероприятия проходили на территории воинской части и Лычаковском кладбище


Почтили память десантников. Фото: пресс-служба ЛОГА

Почтили память десантников. Фото: пресс-служба ЛОГА

Почтили память десантников. Фото: пресс-служба ЛОГА

Почтили память десантников. Фото: пресс-служба ЛОГА

Почтили память десантников. Фото: пресс-служба ЛОГА

Почтили память десантников. Фото: пресс-служба ЛОГА

Почтили память десантников. Фото: пресс-служба ЛОГА

Почтили память десантников. Фото: пресс-служба ЛОГА

Во Львове сегодня, 2 августа, в на территории части 80-отдельной десантно-штурмовой бригады почтили памяти погибших военнослужащих.

"Сначала в 9.00 в воинской части состоялся митинг-реквием памяти по погибшим воинам десантниками. Затем, в 11.00, на Лычаковском кладбище состоялась панихида по погибшим воинам", – сообщают в пресс-службе мэрии.

В мероприятиях участвовали представители власти, семьи новейших Героев Украины их побратимы и друзья. Об этом сообщают в пресс-службе ЛОГА.

После панихиды участники мероприятия почтили память погибших возложением цветов к могилам Героев.

Ранее сообщалось, что десантные войска сменили голубые береты на бордовые.

Кроме этого,  старое название Высокомобильные десантные войска сменили на Десантно-штурмовые. Об этом заявил президент Петр Порошенко.

Также мы писали, что  традиционный день ВДВ переносят со 2 августа на 21 ноября, – праздник святого Архистратига Михаила.
Сегодня, панихида, День ВДВ, На Донбассе

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"Сегодня"

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