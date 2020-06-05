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Во Львове похоронили знаменитого композитора Мирослава Скорика: фото и видео

5 июня, 17:42

Руслан Ровик Руслан Ровик

Проститься с композитором на Лычаковское кладбище пришли много людей

Во Львове похоронили композитора, музыковеда, дирижера, Героя Украины Мирослава Скорика. Церемония прошла на Лычаковском кладбище.

Фото и видео были опубликованы Львовским городским советом.

Прощание проходило в Кафедральном соборе святого Юра, откуда на Лычаковское кладбище отправилась похоронная процессия.

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Провести в последний путь народного артиста Украины, несмотря на действующий в городе карантин, пришло много людей.

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Напомним, украинский композитор Мирослав Скорик умер 1 июня в возрасте 81года. Он был автором музыки к фильмам "Тени забытых предков", "Гуси-лебеди летят", "Высокий перевал" и других.

Ранее мы сообщали, что свои соболезнования в связи со смертью знаменитого украинского композитора, дирижера и музыковеда Мирослава Скорика, выразил президент Украины Владимир Зеленский.

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"Украина потеряла гения нашего времени. Музыканта, композитора, создателя и человека с большой буквы.Ушел из жизни Герой Украины, профессор Национальной музыкальной академии Украины, народный артист Украины Мирослав Михайлович Скорик", – написал он.

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Львов скорик похороны лычаковское кладбище Мирослав Скорик

Источник: Сегодня

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