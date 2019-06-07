Во Львове пойдет под суд полицейский, сбивший насмерть девушку на остановке

ГБР завершило расследование резонансного дела

Место, где произошла трагедия. Фото: Zahid.net.

Во Львове Госбюро расследований завершило досудебное расследование по факту резонансногоДТП с участием сотрудника Управления патрульной полиции во Львовской области.

Как сообщает сайт ГПУ, установлено, что 30 декабря прошлого года во Львове указанный работник полиции, управляя автомобилем BMW на литовской регистрации, грубо нарушил требования ПДД и совершил наезд на остановку общественного транспорта, где находилась молодая женщина, в результате чего последняя скончалась на месте.

После этого полицейский покинул место происшествия и был задержан только по результатам проведенных розыскных мероприятий.

Работнику полиции сообщено о подозрении в совершении уголовного преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 286 УК Украины. К нему применена мера пресечения в виде содержания под стражей без альтернативы определения залога.

Кроме этого, по результатам служебного расследования подозреваемый уволен со службы в органах Нацполиции. Обвинительный акт направлен в местный суд для рассмотрения по существу.

По данным Zahid.net, обвиняемым является 25-летний Олег Лещишин. Преступление произошло на площади Ивана Франко. Жертвой ДТП стала 25-летняя жительница Жидачевского района Львовской области.

Как сообщалось, один из виновников резонансного харьковского ДТП на Сумской Геннадий Дронов подал апелляцию на приговор.

Также мы сообщали о смертельном ДТП под Киевом.

Кроме того, случилось ДТП с маршруткой в Харькове:





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