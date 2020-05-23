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Во Львове простились с защитником Луганского аэропорта: воину было 18 лет (фото)

23 мая, 14:38

Татьяна Власенко

Сергей Тимощук погиб в августе 2014 года

Сегодня, 23 мая, во Львове простилась с защитником Луганского аэропорта Сергеем Тимощуком. Прощание состоялось в воинской части А0284, где служил боец. А похоронят воина в г. Славута Хмельницкой области, откуда он родом, передает пресс-служба Львовского горсовета.

Известно, что 18-летний десантник родился 16 сентября 1995 года. Проходил военную службу по контракту во Львовской военной части А0284 (80 аэромобильная бригада) и погиб 31 августа 2014 года в бою за Луганский аэропорт. Останки защитника удалось установить с помощью системы ДНК-идентификации.

Сергей Тимощук

"Почти шесть лет Сергея считали пропавшим без вести. В феврале 2020 года останки Героя сепаратисты передали украинской стороне. Отдохнет Сергей в городе Славута Хмельницкой области, откуда он родом. А сегодня с ним прощаются собратья и львовяне. Вечная Память и Слава Героям Украины", – отметил городской голова Львова Андрей Садовой.

Напомним, вчера, 22 мая, в Северодонецке Луганской области попрощались с погибшим на Донбассе командиром батальона патрульной службы полиции особого назначения "Луганск-1" Сергеем Губановым. Жизнь полковника полиции с позывным Седой оборвалась 20 мая в результате подрыва на мине у Трехизбенки.

А во Львове 16 мая попрощались с выпускником Львовского лицея имени Героев Крут, а также выпускником Национальной академии сухопутных войск имени Петра Сагайдачного Андреем Суприганом. Он погиб в зоне проведения Операции объединенных сил.

А с 24-летним Александром Карпиком, который погиб под Катериновкой Луганской обалсти, ранее простились в Винницкой области.

Все подробности в спецтеме Противостояние на Донбассе

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