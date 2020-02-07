Во Львове сильно испортится погода: чего ждать

Весь день в городе будет идти снег

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В городе Львов и Львовской области сегодня, 7 февраля, ожидается ухудшение погодных условий. Так, в регионе объявлено штормовое предупреждение.

Как сообщает Львовский областной центр по гидрометеорологии, 7-9 февраля на дорогах будет гололедица. 7 февраля, в связи со снегопадами и метелями, в горах Львовской области ожидается большая снеголавинная опасность (3 уровень).

По данным Укргидрометцентра, весь день во Львове будет идти снег. Температура днем 1-3 градуса мороза, к ночи столбики термометров опустятся до -11 градусов. Ветер северный 7-12 м/с.

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При неблагоприятных погодных условиях спасатели рекомендуют старикам, беременным женщинам и детям оставаться дома. Также, по возможности, нужно ограничить перемещение по городу на личном транспорте, чтобы не создавать заторов.

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Как сообщал сайт "Сегодня", 7 февраля в большинстве областей Украины будет идти снег. На дорогах страны буде царить гололедица.

Ранее мы писали, что в Украине из-за ураганного ветра и налипания мокрого снега без электроснабжения остались 203 населенных пунктов в восьми областях.

Также мы сообщали, что в Одессе 6 февраля бушевал ураганный ветер – он срывал со зданий крыши и валил деревья. В городе из-за непогоды упали 38 деревьев. А в Николаеве снежная буря повалила деревья, повредила авто и остановила фуры. В то же время в горах уже выпало до полуметра снега.

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