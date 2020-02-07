Украину засыпает снегом: синоптики дали прогноз на 7 февраля (карта)

На дорогах страны будет царить гололедица

/ Фото: odessa.online

В Украине сегодня, 7 февраля, в большинстве областей будет идти снег. Об этом сообщили в Украинском гидрометцентре.

"Небольшой снег, только днем ​​в большинстве западных областей без существенных осадков", – говорится в сообщении.

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На дорогах страны буде царить гололедица. Ветер синоптики прогнозируют преимущественно северный, со скоростью 7-12 м / с. Местами ожидаются порывы 15-20 м / с. Температура установится на уровне ​​2-7 градусов мороза, на Закарпатье, юге Одесской области и в Крыму – ​​0-5 градусов тепла.

Ранее мы писали, что в Украине из-за ураганного ветра и налипания мокрого снега без электроснабжения остались 203 населенных пунктов в восьми областях.

Также мы сообщали, что в Одессе 6 февраля бушевал ураганный ветер – он срывал со зданий крыши и валил деревья. В городе из-за непогоды упали 38 деревьев. А на улице Героев Крут возле супермаркета фрагмент кровли влетел в лобовое стекло припаркованного автомобиля.

А в Николаеве снежная буря повалила деревья, повредила авто и остановила фуры.

Все подробности в спецтеме Непогода в Украине

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