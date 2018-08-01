История со львовским вором-неудачником получила продолжение

История львовского преступления с анекдотическим сценарием, когда вор унес из магазина четыре тысячи гривен и выбежал прямо под колеса патрульной машины, получила свое продолжение – судья назначил задержанному залог в 32 тысячи гривен.

Владелец ограбленного магазина вспомнил подробности того дня и рассказал, что злоумышленник воспользовался отлучкой продавщицы от кассы: пока женщина обслуживала другого клиента, вор унес все наличные – 4 тысячи гривен.

"Он был на бакалейной кассе и воспользовался моментом, что его не видели, и потянул деньги. Его за руку там схватили, он толкнул человека и побежал", – заявил предприниматель.

Впрочем, убежать вору не удалось – выскочив за двери магазина мужчина едва не попал под колеса машины патрульной полиции, которая вела патрулирование города. Копы не растерялись и бросились в погоню за беглецом.

Далеко убежать с ворованными деньгами злоумышленнику не удалось, но он попытался спрятаться от них в зарослях крапивы во дворе жилого дома, который первым попался на его пути.

"Он спрятался в зарослях крапивы. Патрульные его обнаружили, задержали, и выяснилось, что мужчина зашел в магазин, украл из кассы 4 тысячи гривен и нанес телесные повреждения продавцу", – отметил спикер патрульной полиции Львовской области Марьян Шпитак.

Задержанным оказался 30-летний ранее не судимый львовянин. За кражу его взяли под стражу на два месяца, и, чтобы выйти на свободу, ему придется внести залог в 32 тысячи гривен.

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