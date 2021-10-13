Во Львове ужесточат карантин с 18 октября: что поменяется

В городе стало больше больных, больницы не успевают принимать пациентов с COVID-19

Во Львове будут действовать новые карантинные правила / Коллаж "Сегодня"

С 18 октября во Львове будут действовать новые карантинные правила. Изменения будут в образовании, культуре, торговле, а также в работе заведениях общественного питания, спортзалов и гостиниц.

Об этом сообщает в Telеgram-канале мэр Львова Андрей Садовый.

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Образование

Все школьники города пойдут на двухнедельные каникулы до 1 ноября. Также это касается внешкольного образования и досуга.

Культура

Запрещено проводить массовые мероприятия кроме тех, где организаторы и участники имеют сертификат о вакцинации или отрицательный ПЦР-тест, сделанный за 72 часа до мероприятия.

Театры, кинотеатры, музеи и галереи, филармония, органный зал работают только для посетителей, которые имеют сертификат о вакцинации или отрицательный ПЦР-тест. Количество посетителей не более 50% от общего количества мест.

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Народные дома, кружки и секции – не работают. Библиотеки работают только на выдачу книг.

Торговля

В промышленных, продовольственных рынках и магазинах, торговых центрах, парикмахерских и салонах красоты могут работать только вакцинированные работники или с отрицательным ПЦР-тестом. Также все должны соблюдать масочный режим и не более 50% заполнения торговых площадей.

Заведения общественного питания

Режим работы – до 23:00. Работают они только при условии 100% вакцинации или ПЦР-тестов у работников при заполнении не более 50%, до 4 человек за столиком.

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Если за 2 недели ситуация с заболеванием не стабилизируется, то с 1 ноября заведения смогут посещать только вакцинированные или те, кто имеет ПЦР-тест.

Спортзалы

Их смогут посещать только вакцинированные или люди с отрицательным ПЦР-тестом. Все работники должны быть вакцинированными. Заполненность – не более 50%.

Гостиницы и хостелы

Они работают только при условии наличия у всех работников сертификата о вакцинации или отрицательного ПЦР-теста.

Ситуация ухудшается

Ранее Андрей Садовый писал, что ситуация в городе на сегодняшний день намного хуже, чем была в прошлом году в этот же период.

"Сегодня после обеда проведем комиссию по чрезвычайным ситуациям. Будут новые ограничения", – пишет мэр Львова.

Резкий скачок COVID-19 в Украине

В Украине за последние сутки выявили 16 309 новых случаев инфицирования коронавирусом.

Всего инфекцию подтвердили у 2 578 394 человек. За прошедшие сутки от COVID-19 скончался 471 житель Украины (всего – 59 523). Вылечить удалось 2 304 361 инфицированного (6462 – за последние сутки).

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