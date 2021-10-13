Украина
Меню
google news Мы в Google News Изменить язык на: UA logo
❄ Будет ли тепло? ⚡ Смерть нардепа Полякова 🙏 Покров-2021 👑 Мисс Украина: фото
СЕГОДНЯ Новости в регионах Новости Западной Украины

Во Львове ужесточат карантин с 18 октября: что поменяется

Валентина Шаповал Валентина Шаповал Редактор раздела Украина
13 октября, 18:28
Копировать ссылку
Ссылка скопирована
В городе стало больше больных, больницы не успевают принимать пациентов с COVID-19
Во Львове будут действовать новые карантинные правила / Коллаж "Сегодня"
Во Львове будут действовать новые карантинные правила / Коллаж "Сегодня"

С 18 октября во Львове будут действовать новые карантинные правила. Изменения будут в образовании, культуре, торговле, а также в работе заведениях общественного питания, спортзалов и гостиниц.

Об этом сообщает в Telеgram-канале мэр Львова Андрей Садовый.

Реклама

Образование

Все школьники города пойдут на двухнедельные каникулы до 1 ноября. Также это касается внешкольного образования и досуга.

Культура

Запрещено проводить массовые мероприятия кроме тех, где организаторы и участники имеют сертификат о вакцинации или отрицательный ПЦР-тест, сделанный за 72 часа до мероприятия.

Театры, кинотеатры, музеи и галереи, филармония, органный зал работают только для посетителей, которые имеют сертификат о вакцинации или отрицательный ПЦР-тест. Количество посетителей не более 50% от общего количества мест.

Реклама

Народные дома, кружки и секции – не работают. Библиотеки работают только на выдачу книг.

Торговля

В промышленных, продовольственных рынках и магазинах, торговых центрах, парикмахерских и салонах красоты могут работать только вакцинированные работники или с отрицательным ПЦР-тестом. Также все должны соблюдать масочный режим и не более 50% заполнения торговых площадей.

Заведения общественного питания

Режим работы – до 23:00. Работают они только при условии 100% вакцинации или ПЦР-тестов у работников при заполнении не более 50%, до 4 человек за столиком.

Реклама

Если за 2 недели ситуация с заболеванием не стабилизируется, то с 1 ноября заведения смогут посещать только вакцинированные или те, кто имеет ПЦР-тест.

Спортзалы

Их смогут посещать только вакцинированные или люди с отрицательным ПЦР-тестом. Все работники должны быть вакцинированными. Заполненность – не более 50%.

Гостиницы и хостелы

Они работают только при условии наличия у всех работников сертификата о вакцинации или отрицательного ПЦР-теста.

Ситуация ухудшается

Ранее Андрей Садовый писал, что ситуация в городе на сегодняшний день намного хуже, чем была в прошлом году в этот же период.

"Сегодня после обеда проведем комиссию по чрезвычайным ситуациям. Будут новые ограничения", – пишет мэр Львова.

Резкий скачок COVID-19 в Украине

В Украине за последние сутки выявили 16 309 новых случаев инфицирования коронавирусом.

Всего инфекцию подтвердили у 2 578 394 человек. За прошедшие сутки от COVID-19 скончался 471 житель Украины (всего – 59 523). Вылечить удалось 2 304 361 инфицированного (6462 – за последние сутки).

Ранее мы писали:

Реклама

Читайте Segodnya.ua в Google News

Подписаться
Самые важные и интересные новости всегда под рукой
“Сегодня” в Telegram Подпишись на RSS-канал

Далее по теме

Все новости
Последние новости
Показать еще
Реклама
Коротко о главном
Спортивный таблоид
Больше историй
История одной фотографии
Больше знаковых фотографий
Самый дорогой спецтопик
Еще больше премиум предложений
Лайфхаки для жизни
Больше лайфхаков
Прямая трансляция
Дневник независимости 🇺🇦
Короновирус за неделю

95 876

заболело за неделю в Украине

+35%

Вакцинация
По состоянию на 12 октября 2021 г.
Люди, которые прошли полную вакцинацию
6 271 274
Люди, которые получили минимум одну дозу
7 688 562
Всего введенных доз 13 959 836
Детальнее
Погода
Прогноз на сегодня
Узнать
ЗАПРАВКИ
Топливо Сегодня
95+
95
ДТ
ГАЗ
30,45
29,95
29,00
17,60
30,50
30,00
29,00
17,67
31,08
29,85
27,95
18,33
32,18
31,98
30,59
18,59
32,99
31,14
28,68
18,09
35,09
31,60
28,50
18,28
35,38
32,56
30,75
18,34
35,50
32,56
31,35
18,97
35,50
32,56
31,35
18,98
35,97
32,56
33,97
18,97
Обменка
Курс гривни Сегодня
$

Валюта

Цена (грн)

Доллар США ($)

26.35

Российский рубль (₽)

0.3666

Евро (€)

30.43

Какой будет погода в октябре
Прогноз на целый месяц
Узнать

Калькулятор зарплаты

Калькулятор зарплаты
Куда поехать на море в октябре
ТОП-5 направлений
Хочу на море!
SHOW MUST GO ON

Miss Ukraine Universe-2021

15 октября

Мисс Украина

21 октября

Gotham Awards-2021

29 ноября
Гороскоп
Твой гороскоп на сегодня
Читать гороскоп
Меган Фокс и Машин Ган Келли для GQ Style
Дэниел Крейг уходит в отставку
ТОП-5 подружек Джеймса Бонда
Ева Грин
Ева Грин
Ольга Куриленко
Ольга Куриленко
Леа Сейду
Леа Сейду
Моника Беллуччи
Моника Беллуччи
Ана де Армас
Ана де Армас
1/2
Опрос
Осень в большом городе
Главные ивенты октября
Спланировать досуг
Благоприятные и опасные дни в октябре
Лунный календарь
Как Луна влияет на нашу жизнь
Украина
google news Подписаться на Google News RSS лента Изменить язык на: UA
Перейти на сайт logo
Мы в социальных сетях

Нажимая на кнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с правилами использования файлов cookie.

Принять