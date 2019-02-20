Во Львове в троллейбусе умер пассажир

На место происшествия была вызвана скорая, медики констатировали смерть мужчины

Фото: Facebook

Во Львове в троллейбусе умер пассажир //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c6/d8c/c4d/5c6d8cc4d7cf7.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c6/d8c/c4d/5c6d8cc4d7cf7.jpg 2019-02-20T19:24:00+02:00 Запад На место происшествия была вызвана скорая, медики констатировали смерть мужчины

Во Львове в троллейбусе № 9 на внезапно умер пассажир. На место происшествия была вызвана скорая, медики констатировали смерть мужчины. Следственно-оперативная группа полиции и работники судебно-медицинской экспертизы выясняет обстоятельства происшествия. Задержек в движении троллейбусов нет.

"Примерно в 17.15 ч в троллейбусе № 9 на остановке "ул. Митрополита Андрея", в направлении от центра, внезапно умер пассажир – мужчина 60-70 лет", – сообщил Иван Бондарь, представитель ЛКП "Львовэлектротранс".

Напомним, недавно во Львове на конечной остановке троллейбуса №12, что на улице Субботовской, умер 68-летний водитель троллейбуса.

Ранее мы писали, что сердечный приступ случился с 55-летним жителем Тернополя, который ехал в маршрутке №13. Пассажиру стало плохо на глазах других людей, он покачнулся и упал. По предварительным данным, причиной смерти является сердечная недостаточность.

Также мы писали, что в троллейбусе в Луцке умерла 60-летняя женщина. Неожиданно ей стало плохо, но спасти не удалось.

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