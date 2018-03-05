Во Львове за три дня сэкономили 300 тысяч кубометров газа

Во Львове внедрили временные меры для уменьшения потребления газа, и за три дня, с 2 по 4 марта теплоснабжающим предприятиям удалось сэкономить 300 тысяч кубометров газа.

"73% потребления газа – это категория "население". В остальном, где можно было, мы снизили потребление газа", – рассказал Сергей Бабак, заместитель мэра Львова по вопросам жилищно-коммунального хозяйства.

По его словам, экономия была достигнута путем введения бережливого режима подачи теплоносителя. Также известно, что во Львове не прекращали обучения в школах и садиках.

Напомним, недавно "Газпром" получил от "Нафтогаза" деньги на оплату мартовских поставок "голубого топлива", однако вернул платеж. Из-за невыполнения "Газпромом" своих обязательств Украина уже перешла на режим экономии газа. В Кабмине и "Нафтогазе" уверяюли, что страна беспроблемно переживет морозные дни.

А во многих областях Западной Украины, кроме школ Львова, Тернополя и Закарпатья, учебные заведения собирались приостановить учебный процесс в связи с чрезвычайной ситуацией в энергетике.