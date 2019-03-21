Во Львове задержали водителя, который насмерть сбил ребенка

Вскоре суд изберет для задержанного меру пресечения

Фото: Facebook

Во Львове задержали водителя, который насмерть сбил ребенка //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c9/36b/c1c/5c936bc1ce75b.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c9/36b/c1c/5c936bc1ce75b.jpg 2019-03-21T12:51:00+02:00 Запад Вскоре суд изберет для задержанного меру пресечения

Во Львове полицейские задержали водителя маршрутки, который совершил наезд на школьницу.

"Предварительно установлено, что водитель маршрутного автобуса, 58-летний житель города Золочев, совершил наезд на пешехода, девятилетнюю львовянку, которая от полученных травм скончалась на месте происшествия", – сообщают в полиции.

Вскоре суд изберет для задержанного меру пресечения. По данному факту открыто уголовное производство (нарушение правил безопасности дорожного движения). Виновнику аварии грозит лишение свободы на срок от трех до восьми лет.

Напомним, недавно в Хмельницкой области произошло ДТП, в котором погибли мать, отец и маленькая дочь. В аварии выжила только старшая дочь.

Ранее на Закарпатье, в селе Нижняя Апша произошло жуткое ДТП, в котором погибла 11–летняя девочка. После столкновения с Volkswagen ее выбросило на встречную полосу, затем ребенка переехал автомобиль.

А вчера во Львове на улице Величковского произошло ДТП, в котором погиб ребенок.

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