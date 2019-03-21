Смертельное ДТП под Полтавой: под колесами микроавтобуса погиб мужчина
От полученных травм 50-летний пешеход скончался на месте
Под Полтавой микроавтобус сбил пешехода. От полученных травм 50-летний мужчина погиб, сообщили в пресс-службе ГУНП в Полтавской области.
Смертельное ДТП произошло поздно вечером 20 марта на трассе Полтава-Александрия в селе Подол. За рулем Volkswagen Crafter находился 41-летний житель Харьковской области. Под колеса микроавтобуса попал 50-летний житель Полтавы. От полученных травм мужчина скончался на месте.
По факту нарушения правил безопасности дорожного движения открыто уголовные производства по ч. 2 ст. 286 УК Украины.
Ранее мы писали о том, что за 2018 год по сравнению с 2017-м на дорогах Украины снизилось количество ДТП, а также было зафиксировано уменьшение числа погибших и пострадавших в авариях.
Кроме того, за последние три года в авариях погибли более 15 тысяч человек. Премьер-министр Владимир Гройсман назвал такую ситуацию катастрофической и подчеркнул, что трагические случаи чаще стали происходить на недавно отремонтированных трассах.
Читайте самые важные и интересные новости на наших страницах Facebook, Twitter, Telegram
Вы сейчас просматриваете новость " Смертельное ДТП под Полтавой: под колесами микроавтобуса погиб мужчина". Другие Другие регионы смотрите в блоке "Последние новости"
Орфографическая ошибка в тексте:
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
В Полтавской области грузовик слетел в канал: погиб водитель
От полученных травм 68-летний мужчина скончался на месте
В Житомирской области легковушка насмерть сбила пешехода
От полученных травм мужчина скончался на месте аварии