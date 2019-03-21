Смертельное ДТП под Полтавой: под колесами микроавтобуса погиб мужчина

От полученных травм 50-летний пешеход скончался на месте

Фото: ГУНП в Полтавской области.

Смертельное ДТП под Полтавой: под колесами микроавтобуса погиб мужчина //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c9/34f/285/5c934f2854882.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c9/34f/285/5c934f2854882.jpg 2019-03-21T11:09:00+02:00 Другие регионы От полученных травм 50-летний пешеход скончался на месте

Под Полтавой микроавтобус сбил пешехода. От полученных травм 50-летний мужчина погиб, сообщили в пресс-службе ГУНП в Полтавской области.

Смертельное ДТП произошло поздно вечером 20 марта на трассе Полтава-Александрия в селе Подол. За рулем Volkswagen Crafter находился 41-летний житель Харьковской области. Под колеса микроавтобуса попал 50-летний житель Полтавы. От полученных травм мужчина скончался на месте.

По факту нарушения правил безопасности дорожного движения открыто уголовные производства по ч. 2 ст. 286 УК Украины.

Ранее мы писали о том, что за 2018 год по сравнению с 2017-м на дорогах Украины снизилось количество ДТП, а также было зафиксировано уменьшение числа погибших и пострадавших в авариях.

Кроме того, за последние три года в авариях погибли более 15 тысяч человек. Премьер-министр Владимир Гройсман назвал такую ситуацию катастрофической и подчеркнул, что трагические случаи чаще стали происходить на недавно отремонтированных трассах.

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