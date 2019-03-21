Продолжая просмотр сайта, вы соглашаетесь с тем, что ознакомились с обновленной политикой конфиденциальности и соглашаетесь на использование файлов cookie.
Соглашаюсь
Сделать стартовой
27,16
30,85
УКР
Главная Больше  Новости в регионах Больше  Другие регионы

Смертельное ДТП под Полтавой: под колесами микроавтобуса погиб мужчина

Сегодня, 11:09

От полученных травм 50-летний пешеход скончался на месте

Фото: ГУНП в Полтавской области
Фото: ГУНП в Полтавской области.
Смертельное ДТП под Полтавой: под колесами микроавтобуса погиб мужчина //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c9/34f/285/5c934f2854882.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c9/34f/285/5c934f2854882.jpg Другие регионы От полученных травм 50-летний пешеход скончался на месте

Под Полтавой микроавтобус сбил пешехода. От полученных травм 50-летний мужчина погиб, сообщили в пресс-службе ГУНП в Полтавской области. 

Смертельное ДТП произошло поздно вечером 20 марта на трассе Полтава-Александрия в селе Подол. За рулем Volkswagen Crafter находился 41-летний житель Харьковской области. Под колеса микроавтобуса попал 50-летний житель Полтавы. От полученных травм мужчина скончался на месте.

По факту нарушения правил безопасности дорожного движения открыто уголовные производства по ч. 2 ст. 286 УК Украины.

Ранее мы писали о том, что за 2018 год по сравнению с 2017-м на дорогах Украины снизилось количество ДТП, а также было зафиксировано уменьшение числа погибших и пострадавших в авариях.

Кроме того, за последние три года в авариях погибли более 15 тысяч человек. Премьер-министр Владимир Гройсман назвал такую ситуацию катастрофической и подчеркнул, что трагические случаи чаще стали происходить на недавно отремонтированных трассах.

Читайте самые важные и интересные новости на наших страницах Facebook, Twitter, Telegram

Тег ДТП, пешеход, Полтава, мужчина, наезд, Полтавская область, микроавтобус, погибший

Вы сейчас просматриваете новость " Смертельное ДТП под Полтавой: под колесами микроавтобуса погиб мужчина". Другие Другие регионы смотрите в блоке "Последние новости"

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter
Орфографическая ошибка в тексте:
Послать сообщение об ошибке автору?
Сообщение должно содержать не более 250 символов
Выделите некорректный текст мышкой
Спасибо! Сообщение отправлено.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

В Полтавской области грузовик слетел в канал: погиб водитель

Сегодня, 10:24

От полученных травм 68-летний мужчина скончался на месте

В Николаеве маршрутка с пассажирами врезалась в дерево: есть пострадавшие

Сегодня, 10:05

За рулем маршрутного такси находился 20-летний водитель

В Житомирской области легковушка насмерть сбила пешехода

Сегодня, 09:45

От полученных травм мужчина скончался на месте аварии

В Запорожье две иномарки "сошлись" в ДТП: опубликованы фото

Вчера, 19:02

В Запорожье не поделили дорогу Chevrolet и Toyota

Заворотнюк раскрыла секрет, почему никто не видел ее беременной

Лечащий врач Юлии Началовой назвал причину ее смерти

Исхудавшая Алла Пугачева напугала всех (фото)

Вера Брежнева показала шикарную фигуру на подиуме в Париже (фото)

Врачи рассказали историю болезни Юлии Началовой

Был рак: стали известны новые обстоятельства смерти Началовой

Названа самая полезная для здоровья человека рыба

Такой очереди я еще не видел: Житель Горловки показал КПП «ДНР»

Учёные поставили точку в вопросе существования снежного человека

Трагедии в жизни звезды фильма «Трактористы» Николая Крючкова
Загрузка...

Как самому накопить себе на хорошую пенсию: советы экспертов

Эксперты советуют сделать упор на депозиты в валюте и в гривне

Штрафы повысят в 10 раз: какие новшества готовят для водителей

19 марта, 07:51

В Раде зарегистрировали два новых законопроекта с ужесточением некоторых норм

Почему в Украине настолько дорогая еда: цены давно сравнимы с ЕС

19 марта, 07:19

Цены на ряд продуктов в Украине уже выше, чем за рубежом

Какой теперь будет школа: предметы по выбору для школьников и педагогическая интернатура для учителей

19 марта, 07:00

Педагоги уйдут от стандартов, ученики смогут заниматься дома и сдавать тесты дважды в год

Максим Виторган намекнул, кто станет его следующей женой

Анастасия Заворотнюк стала мамой в третий раз

Врачи рассказали историю болезни Юлии Началовой