Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять

Українська
$ 25,14
27,75

Во Львовской области грузовик столкнулся с автобусом, много пострадавших

2 сентября, 22:51

На момент ДТП в салоне автобуса находилось 24 человека

/ Фото: Полтавщина

В г.Моршин Львовской области столкнулись грузовик и маршрутный автобус, в результате ДТП более 10 человек получили телесные повреждения.

"Дорожно-транспортное происшествие произошло сегодня, 2 сентября, около 16:45 в г.Моршин, Стрыйского района. Как предварительно установили полицейские, столкнулись маршрутный автобус "Мерседес" и грузовик "КамАЗ", – сообщает Главное управление Национальной полиции во Львовской области в понедельник.

Отмечается, что на момент ДТП в салоне автобуса находилось 24 человека. Предварительно с телесными повреждениями в больницу доставлено более десяти человек.

Реклама

"Количество травмированных и их диагнозы уточняются", - проинформировали в полиции.

На месте происшествия работает следственно-оперативная группа, полицейские устанавливают обстоятельства ДТП.

В тренде
Прогремела трансферная бомба: Евгений Коноплянка стал игроком "Шахтера"
Евгений Коноплянка

Решается вопрос об открытии уголовного производства.

Ранее сообщалось, что за шесть месяцев 2019 года в Украине произошло 73 145 дорожно-транспортных происшествий. В результате аварий погиб 1331 человек. В частности, общее количество ДТП выросло на 8,2% (за шесть месяцев 2018 года было зафиксировано 68 776 аварий).

Добавим, что сайт "Сегодня" писал, почему в Украине стало больше аварий на дорогах. Также были названы украинские города-рекордсмены по количеству ДТП.

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

автобус ДТП грузовик столкновение пострадавшие Львовска область

Источник: Сегодня

Реклама

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

День Независимости: как Украина отмечает праздник
День Независимости: как Украина отмечает праздникУкраина
Начало учебного года в Украине: главные подробности, фото и видео
Начало учебного года в Украине: главные подробности, фото и видеоУкраина
Полиция о гранатомете в центре Львова: могли планировать теракт
Полиция о гранатомете в центре Львова: могли планировать терактЗапад
Зарезала новорожденную дочь: в Ровно судят горе-мать
Зарезала новорожденную дочь: в Ровно судят горе-матьЗапад
Обвал дома в Дрогобыче: следствие рассматривает три версии трагедии
Обвал дома в Дрогобыче: следствие рассматривает три версии трагедииУкраина
Очередной пожар в детском лагере: есть жертвы
Очередной пожар в детском лагере: есть жертвыЗапад

Новости партнеров

Loading...