Во Львовской области хозяин бросил лошадей на произвол судьбы

Местные жители уверяют, что неоднократно просили владельца забрать животных домой, но он отказывается

Во Львовской области хозяин бросил лошадей на произвол судьбы 2019-01-31T15:04:00+02:00 Запад Местные жители уверяют, что неоднократно просили владельца забрать животных домой, но он отказывается

В селе Голдовичи Львовской области мужчина еще осенью бросил троих своих лошадей в поле. С тех пор животных подкармливали местные жители, а после – обратились к зоозащитникам. Почему хозяин так поступил с лошадями – узнавали журналисты "Сегодня".

По словам местных жителей, лошади уже три месяца блуждают по полю в поисках пищи. Селяне уверяют, что неоднократно просили владельца забрать животных домой, но он отказывается. Чтобы лошади не погибли, крестьяне начали обращаться к властям и сообщали в соцсетях. Так о замерзших и голодных лошадях узнали зоозащитники из Львова и приехали спасать.

Когда хозяин лошадей услышал, что за животными приехали, впервые за зиму забрал животных во двор и уверяет, что они под контролем. Но когда мужчина попытался загнать лошадей в конюшню, они убежали назад в поле.

"Сейчас лошади в поле, он обещает, что возьмет их, мы будем контролировать. Если будет такая проблема, будем писать заявления в полицию, приезжать и просто изымать с полицией этих лошадей", – рассказал "Сегодня" зоозащитник Назар Дулиш.

Ранее мы писали о том, как в Черниговской области семья променяла город на село ради спасения животных.

Кроме того, не так давно постоянный участник акций в защиту животных Виталий Дейнега рассказал в комментарии сайту "Сегодня", почему важно защищать животных.

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