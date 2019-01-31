Во Львовской области хозяин бросил лошадей на произвол судьбы
Местные жители уверяют, что неоднократно просили владельца забрать животных домой, но он отказывается
В селе Голдовичи Львовской области мужчина еще осенью бросил троих своих лошадей в поле. С тех пор животных подкармливали местные жители, а после – обратились к зоозащитникам. Почему хозяин так поступил с лошадями – узнавали журналисты "Сегодня".
По словам местных жителей, лошади уже три месяца блуждают по полю в поисках пищи. Селяне уверяют, что неоднократно просили владельца забрать животных домой, но он отказывается. Чтобы лошади не погибли, крестьяне начали обращаться к властям и сообщали в соцсетях. Так о замерзших и голодных лошадях узнали зоозащитники из Львова и приехали спасать.
Когда хозяин лошадей услышал, что за животными приехали, впервые за зиму забрал животных во двор и уверяет, что они под контролем. Но когда мужчина попытался загнать лошадей в конюшню, они убежали назад в поле.
"Сейчас лошади в поле, он обещает, что возьмет их, мы будем контролировать. Если будет такая проблема, будем писать заявления в полицию, приезжать и просто изымать с полицией этих лошадей", – рассказал "Сегодня" зоозащитник Назар Дулиш.
Ранее мы писали о том, как в Черниговской области семья променяла город на село ради спасения животных.
Кроме того, не так давно постоянный участник акций в защиту животных Виталий Дейнега рассказал в комментарии сайту "Сегодня", почему важно защищать животных.
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