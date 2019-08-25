Во Львовской области из-за вируса чумы утилизировали 27 тысяч свиней

/ Фото: Александр Яремчук, Сегодня

Во Львовской области в связи со вспышкой африканской чумы свиней (АЧС) утилизировано почти 27 тысяч свиней. Об этом сообщили в Главном управлении ГСЧС во Львовской области.

Сообщается, что по состоянию на 25 августа уже обустроены семь котлованов для утилизации животных, в трех котлованах проводилось сжигание свиней, четвертый и пятый котлованы подготовлены для сжигания. Всего заложено и утилизировано 26 943 туши.

"Осуществляется план мероприятий по ликвидации и недопущению распространения возбудителя АЧС, на месте созданы четыре поста полиции и два дезинфицирующих поста от Госпродпотребслужбы, работниками ООО "Галичина-запад" проводятся работы по устройству подъездов и котлованов для утилизации туш свиней, от ГСЧС установлено две палатки "Гранд", – говорится в сообщении.

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Всего на предприятии, где зафиксировали вспышку, находятся 100 тысяч свиней.

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Как сообщает белорусское информагентство БЕЛТА, Беларусь ограничивает ввоз свинины из Львовской области Украины из-за африканской чумы свиней. Такая информация размещена на сайте Департамента ветеринарного и продовольственного надзора Минсельхозпрода.

Напомним, ранее в Одесской области на берегу реки нашли несколько трупов диких свиней , зараженных АЧС. На месте обнаружения мертвых животных объявлен 40-дневный карантин.

Кроме этого, под Днепром нашли туши свиней, зараженных африканской чумой. Закопали их посреди дороги. Местные говорят, скот здесь дохнет несколько лет подряд. Даже объявили карантин. Кто выбросил туши и не распространилась ли инфекция на соседние села – выясняли "Сегодня".

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