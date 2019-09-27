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ЧП на стройке во Львове: стало известно о состоянии пострадавшей

27 сентября, 12:10

После падения крана у женщины диагностировали тяжелые травмы

Во Львове вчера, 26 сентября, около 9:02, на проспекте Красной Калины на здание супермаркета "Арсен" рухнул строительный рельсовый крана марки КБ 405.

"В результате падения пострадала крановщица 1973 года рождения. Повреждения получила крыша здания торгового центра", – сообщает департамент гражданской защиты ЛОГА.

Пострадавшую с диагнозом: ЗЧМТ, сотрясение головного мозга, ушиб поясничного отдела позвоночника, ушиб грудной клетки, тупая травма живота, госпитализировали в 8-ГКБ.

Ранее сообщалось, что во Львове на здание супермаркета упал строительный кран с территории одной из строительных компаний. В результате пострадала крановщица.

Напомним, недавно в городе Жовква Львовской области во время ремонтных работ в частном доме обвалилась стена. В результате травмы получил 20-летний житель Львова.

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Львов стройка кран пострадавшая

Источник: Сегодня

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