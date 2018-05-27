Во Львовской области мальчик выстрелил в живот младшей сестре

В городе Великие Мосты Сокальского района 10-летрний мальчик выстрелил в живот своей кузине.

"В полицию поступило сообщение от медиков, что каретой скорой помощи доставили ребенка с "пулевым ранением брюшной полости". Девочку врачи прооперировали, сейчас его жизни ничего не угрожает", – сообщают в полиции.

На месте происшествия работала следственно-оперативная группа. Полицейские установили, что потерпевшая, 8-летняя девочка, вместе с двоюродным братом взяли без разрешения пневматическую винтовку, которая принадлежит отцу мальчика. Стреляя из нее по птицам, брат случайно попал в сестру.

По данному факту открыто уголовное производство (злостное невыполнение обязанностей по уходу за ребенком ). Максимальное наказание, предусмотренное санкцией статьи – от двух до пяти лет лишения свободы. Проводится досудебное расследование.

Напомним, недавно в городе Коломыя Ивано-Франковской области на детской площадке из-за удара качели возле городского озера погибла 16-летняя жительница с. Верхний Березов Косовского района.

А в одном из поселков Хмельницкой области 2-летний мальчик выстрелил себе в глаз из травматического пистолета.

Ранее во Львове водолазы обнаружили тело мальчика, провалившегося под лед на небольшом озере на территории бывшего домостроительного комбината.