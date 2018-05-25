В детсад Днепра наведались полицейские с шариками и извинениями

Копы решили извиниться за то, что напугали детей во время учений

В детский сад Днепра, где недавно проходили антитеррористические учения, пришли полицейские с воздушными шариками и извинениями за то, что испугали 60 малышей и, чтобы загладить вину, даже отдали на откуп детям патрульный автомобиль.

Полицейские взяли с собой специальное оборудование, и разрешили детям его потрогать – малыши с радостью обступили спецназовцев, интересуясь всем, что на них надето: "Это наша одежда рабочая. Мы в ней ходим постоянно, работаем. – А у вас танк есть? – Вы что, пешком ходите? – Пешком".

Пятилетний Прохор после общения с гостями на протяжении нескольких минут делает вывод, что "они не страшные". Между тем, еще несколько дней назад появление стражей порядка на территории детского сада немало напугала и детей, и взрослых.

Во время учений силовики тренировались задерживать нападавших на инкассаторскую машину, причем сделали это без предупреждения – окружили территорию вокруг детского сада, малышей эвакуировали, и несколько часов не пускали к ним родителей. Девушка до сих пор не может забыть того дня.

"Милиция отвела, с рациями, со всем, не пускали в садик. Я очень переживала, и я услышала лично взрыв. Какой-то был хлопок, и я подумала, что это не учения, и очень-очень переживала за ребенка", – отметила мать пятилетнего ребенка Людмила Струченко.

Стражи порядка признали, что они не учли – рядом с местом учений находится детский садик, а потому теперь решили ближе познакомиться с малышами, который неосмотрительно напугали.

"Полиция, может, иногда и вызывает определенных страх. Но для детей основной месседж, основной посыл сегодня был донести, что полиция создана для того, чтобы детям создать безопасность", – объяснила Анна Карпеченкова начальник отдела ювенальной превенции Нацполиции в Днепропетровской области.

После игры со спецназовцами и штурма патрульного автомобиля дети остались довольны.

"Если после учений у нас был страх перед людьми в форме, то сейчас они их перестали бояться", – объяснила Влада Литошко, заведующая дошкольным учебным заведением №112 Днепровского городского совета.

Извиниться стражи порядка планируют и перед родителями детей – встречу планируют уже на следующей недели.

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