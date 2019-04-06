Во Львовской области на свалке погиб мужчина
Житель Закарпатья копал яму и его засыпало отходами
В городе Самбор Львовской области во время копания ямы на свалке погиб человек.
"На месте происшествия работала следственно-оперативная группа. Полицейские предварительно установили, что трое жителей Закарпатья на территории свалки в поисках металлолом, копали яму. Внезапно всех трех засыпало мусором. Двое из них после того, как самостоятельно выбрались, начали раскапывать третьего. Однако, вытащили его из-под мусора уже без признаков жизни", - сообщают в полиции.
Тело 45-летнего жителя Закарпатья направлены на экспертизу. По данному факту открыто уголовное производство по ч.1 ст.115 (умышленное убийство с пометкой "несчастный случай") УКУ. Полицейские проводят досудебное расследование и устанавливают все обстоятельства произошедшего.
Ранее сообщалось, что во Львове в лифтовую шахту с двенадцатого этажа упал строитель. От полученных травм мужчина скончался на месте.
Кроме этого, мы писали, что в Нововолынске, на заводе железобетонных изделий погиб 46-летний местный житель. Как оказалось, с мостового крана оторвалась и упала на людей грузовая тележка, к которой прикреплена бадья для бетона.
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