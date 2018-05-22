Во Львовской области на трассу упало дерево: пострадал водитель

В Городоцком районе Львовской области на автомобильную трассу рухнуло дерево и повредило автомобиль, а водитель легковушки получил травмы

"22 мая, около девяти утра к спасателям поступило сообщение, что из-за сильного ветра на проезжую часть на трассы Львов – Городок, в селе Бартатов, упало дерево и препятствует движению транспорта", – сообщает пресс-служба ГСЧС.

Водитель автомобиля Chevrolet Epika, ставший очевидцем происшествия, от испуга съехал в кювет, повредил автомобиль и травмировался сам.

Мужчина, 1991 года рождения, после происшествия получил необходимую медицинскую помощь и в госпитализации не нуждался. Спасатели разрезали поваленное дерево и убрали его с проезжей части.

Не так давно во Львове прошли сильные ливни со шквальным ветром. В результате непогоды упавшие деревья повредили несколько авто.

Ранее сообщалось, что в Бугском районе Львовской области 36-летний мужчина попал в реанимацию из-за дерева, которое упало на его автомобиль во время грозы. У пострадавшего врачи диагностировали закрытую черепно-мозговую травму.