Во Львовской области от коронвируса умер фельдшер скорой помощи

В течение недели мужчина находился в больнице в крайне тяжелом состоянии

Во Львовской области, где недавно зафиксировали рекордный прирост больных коронавирусом, от COVID-19 умер фельдшер скорой помощи.

Об этом сообщает Львовский областной центр экстренной медицинской помощи и медицины катастроф.

"Львовский областной центр экстренной медицинской помощи и медицины катастроф с прискорбием сообщает о безвременной кончине Криля Романа Иосифовича, старшего фельдшера подстанции экстренной медицинской помощи Сокаль", – говорится в сообщении на страничке в Facebook.

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Мужчина около 40 лет отдал работе в службе экстренной медицинской помощи.

В течение недели он боролся с коронавирусной инфекцией, находясь в больнице в крайне тяжелом состоянии, однако спасти его не удалось.

Ранее главный санитарный врач Виктор Ляшко сообщил, что в Украине 20% из заболевших коронавирусом COVID-19 – это медики, и это комплексная проблема.

Как известно, всего в Украине коронавирусом заразились более 4 тысяч медицинских работников.

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Между тем, в Харьковской области выплатят помощь каждому медику региона, заболевшему COVID-19, в размере 10 тысяч гривен.

Все подробности в спецтеме Коронавирус в Украине

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