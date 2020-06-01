Во Львовской области от коронвируса умер фельдшер скорой помощи

Во Львовской области, где недавно зафиксировали рекордный прирост больных коронавирусом, от COVID-19 умер фельдшер скорой помощи.
Об этом сообщает Львовский областной центр экстренной медицинской помощи и медицины катастроф.
"Львовский областной центр экстренной медицинской помощи и медицины катастроф с прискорбием сообщает о безвременной кончине Криля Романа Иосифовича, старшего фельдшера подстанции экстренной медицинской помощи Сокаль", – говорится в сообщении на страничке в Facebook.
Мужчина около 40 лет отдал работе в службе экстренной медицинской помощи.
В течение недели он боролся с коронавирусной инфекцией, находясь в больнице в крайне тяжелом состоянии, однако спасти его не удалось.
Ранее главный санитарный врач Виктор Ляшко сообщил, что в Украине 20% из заболевших коронавирусом COVID-19 – это медики, и это комплексная проблема.
Как известно, всего в Украине коронавирусом заразились более 4 тысяч медицинских работников.
Между тем, в Харьковской области выплатят помощь каждому медику региона, заболевшему COVID-19, в размере 10 тысяч гривен.
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