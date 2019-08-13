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Во Львовской области пенсионер 5 лет шпионил для России

Сегодня, 14:44

Среди всего прочего задержанный собирал данные об иностранных военных инструкторах на западе Украины

/ Фото: СБУ

Во Львовском области, где ранее пресекли опрос насчет отделения от Украины, обнаружили местного жителя, который шпионил в пользу страны-агрессора.

Как сообщили в пресс-службе СБУ, российские спецслужбы завербовали подозреваемого – военного пенсионера, который руководил одной из общественных организаций – еще в 2014 году.

Его задача заключалась в сборе разведывательной информации о политических и общественных деятелях, подразделениях ВСУ, специальных и правоохранительных органах, а также иностранных военных инструкторах на западе Украины.

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Собранную информацию украинец передавал российскому разведчику, который "работал" под дипломатическим прикрытием генконсульства РФ во Львове.

Дипломата-шпиона уже объявили персоной "нон грата" и выслали из страны, а украинцу сообщили о подозрении в государственной измене, за что ему грозит до 15 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

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Фото: president.gov.ua

Материалы дела направлены в суд.

Напомним, ранее "Сегодня" пообщались с полковником Воздушных сил ВСУ Сергеем Лазаревым, который три года выдавал России секретную информацию. Что он рассказал, вы можете узнать в видеосюжете:

Мы также писали о разоблачении сотрудника харьковской полиции, которого также заподозрили в работе на российскую разведку.

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СБУ пенсионер шпионаж разведка дипломат львовская область консульство России контрразведка

Источник: Сегодня

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