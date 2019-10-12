В черниговской школе распылили газ: четверо детей остаются в больнице

Школьники нашли баллончик во вкопанном в землю колесе неподалеку от учебного заведения

/ Фото: Сергей Николаев, Сегодня

Правоохранители установили причастных к распылению газа в школе №21 в Чернигове. Ими оказались двое подростков, передает отдел коммуникации полиции области.

Так, двое школьников 2008 года рождения нашли газовый баллончик во вкопанном в землю колесе неподалеку от учебного заведения.

"Находка их так заинтересовала, что они решили проверить, что будет, если применить баллончик. Находясь в школьном туалете, они нажали на кнопку баллончика. Газ быстро разошелся по школе", - говорится в сообщении.

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В результате происшествия 771 ребенка, который находился на учебе, пришлось эвакуировать, из них 9 вынуждены были обратиться за помощью к врачам. По состоянию на утро 12 октября в больнице еще остаются четверо школьников.

Информацию о происшествии внесли в Единый реестр досудебных расследований. Открыто уголовное производство по ч. 1 ст. 296 УК Украины (хулиганство). За такое правонарушение грозит наложение штрафа до 17 тыс. гривен, арест на срок до 6 месяцев или ограничение свободы на срок до 5 лет.

Напомним, ранее в Броварах Киевской области подросток распылил слезоточивый газ в школе, тем самым сорвав учебный процесс. К счастью, никто из детей не пострадал.

Кроме этого, мы сообщали, что одесситу, который брызнул в лицо полицейским из баллончика, грозит до пяти лет лишения свободы. Как сообщили в ГУ НП в Одесской области, 29-летний мужчина пытался помешать проведению санкционированного обыска в доме своих родителей. Пострадавшие находятся на амбулаторном лечении.

Также мы сообщали о том, что полиция Черкасской области начала уголовное производство по факту распыления газового баллончика в городской гимназии. Накануне спасателям поступило сообщение, что в раздевалке Черкасской гимназии № 1 распылили неизвестное вещество. В результате 68 детей попали в больницу с признаками отравления.

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