Во Львове продавцам магазина подкинули ребенка: полиция ищет родителей

Неизвестный привел девочку в торговое заведение, оставил ее, а сам тихо ушел

Во Львове, сегодня, 9 июля, около 16.00 в полицию поступило сообщение, что в магазине на улице Кулиша находится ребенок в возрасте около двух лет без сопровождения взрослых.

По информации из соцсетей, девочка зашла в магазин со взрослым мужчиной, по всей вероятности, родственников, однако тот бросил ребенка и ушел. Сейчас девочкой занимаются работники ювенальной превенции Галицкого отдела полиции, решается вопрос о ее помещения в Дом ребенка.

Также правоохранители устанавливают местонахождение ее родителей. Об этом сообщают в Нацполиции.

Работники полиции просят откликнуться всех, кому известно имя и адрес проживания ребенка или его родных. Звоните на оперативную линию 102 или обращайтесь в Галицкий отдел полиции.

Напомним, недавно во Львове мальчика, которому всего три недели от рождения, мать оставила посреди ночи в больнице, благодаря так называемому "Окну жизни" малыша спасли.

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Ранее в полиции озвучили ряд советов для родителей. Во-первых, необходимо сообщить в полицию об исчезновении ребенка в течение первых двух часов.

Также мы сообщали, что полиция начала использовать новые методы при поиске пропавших детей и подростков. В столице киевлянам рассылают СМС, а информацию об исчезнувших подростках публикуют в соцсетях.

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