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Во Львовской области река разрушает дамбу: под угрозой затопления семь сел

5 июля, 16:25

Валентина Мартынюк Валентина Мартынюк

Уровень воды стремительно поднимается в реке Стрвьяж

Во Львовской области, где спасатели до сих пор ликвидируют последствия масштабного наводнения, возникла новая угроза. Из-за прорыва дамбы на реке Стрвьяж может затопить семь сел в Самборском районе.

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"Во второй половине суток 5 июля на реке Стрвьяж у села Лука ожидается продолжение формирования максимального уровня воды очередной паводковой волны. При этом существует угроза прорыва дамбы и начальное затопление отдельных приречных населенных пунктов", – рассказали в пресс-службе ГСЧС.

По данным спасателей, из-за прорыва дамбы могут пострадать села Бабино, Пыняны, Чернихов, Нижнее, Остров, Луки и Хлопчицы.

Напомним, после масштабного паводка в западных областях Украины Министерство иностранных дел обратилось за помощью в преодолении последствий стихии к НАТО, Евросоюзу и странам-партнерам.

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Кроме того, президент Украины Владимир Зеленский приказал правительству решить проблему ежегодных потопов на западе страны раз и навсегда.

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Ранее масштабное наводнение на западе Украины показали с воздуха.

Все подробности в спецтеме Наводнение в Украине

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