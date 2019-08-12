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Во Львовской области столкнулись две легковушки: пострадали пять человек

Сегодня, 16:02

ДТП произошло на трассе Львов - Радехов - Луцк

Фото: ГУ Нацполиции в Киевской области

Фото: ГУ Нацполиции в Киевской области

В Каменке-Бугской в жутком ДТП травмы получили пять человек. Об этом сообщили в пресс-службе полиции Львовской области.

Авария произошла 11 августа на трассе "Львов-Радехов-Луцк". Как выяснилось, там столкнулись легковушки Mitsubishi Galant, под управлением 38-летнего жителя Радеховского района, и Skoda Fabia, за рулем которой находилась 42-летняя местная жительница.

В результате аварии травмы получили водители автомобилей, а также трое пассажиров Skoda – жители Каменки-Бугской. Среди пострадавших есть восьмилетняя девочка.

"По данному факту открыто уголовное производство по ч.1 ст.286 (нарушение правил безопасности дорожного движения) УК Украины", - рассказали в полиции.

Ранее сообщалось, что за шесть месяцев 2019 года в Украине произошло 73 145 дорожно-транспортных происшествий. В результате аварий погиб 1331 человек. В частности, общее количество ДТП выросло на 8,2% (за шесть месяцев 2018 года было зафиксировано 68 776 аварий).

Добавим, что сайт "Сегодня" писал, почему в Украине стало больше аварий на дорогах. Также были названы украинские города-рекордсмены по количеству ДТП.

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ДТП столкновение легковушки пострадавшие Львовска область Каменка-Бугская

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