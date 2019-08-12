В Черкасской области аварийная дорога десятилетиями "убивает" людей

В Черкасской области байкеры готовятся к протесту из-за аварийной дороги, которая десятилетиями калечит и убивает людей в ДТП. Последняя авария унесла жизни 30-летнего мотоциклиста. Почему никому нет дела до смертельного участка – узнавали журналисты "Сегодня".

Этот участок Смелянского шоссе покрыт глубокими ямами. Именно из-за них здесь так часто случаются аварии. Ведь, попав колесом в такую ​​выбоину, можно легко потерять управление. Особенно опасен этот участок дороги для мотолюбителей, рассказывают байкеры – накануне здесь погиб их товарищ.

Аварии здесь происходят каждые два месяца, подтверждают в полиции. Но предотвратить не их могут, ведь участок никому не принадлежит. Если бы был владелец – заставили бы отремонтировать.

"Составляется протокол на ответственного, вручается предписание на ликвидацию этих ям. Первое ДТП, которое произошло, мы бы написали постановление, предписание. Он бы починил и дальше бы проблем по этому участку не было", – рассказал "Сегодня" инспектор отдела безопасности дорожного движения Управления патрульной полиции в Черкасской области Руслан Палиенко.

Дорожники аварийный участок ремонтировать не имеют права. Говорят – на балансе такового у них нет.

"Чтобы передать нам эту дорогу, должен быть балансодержатель этой дороги, который и инициирует передачу. Служба же, согласно закону, не может сама инициировать передачу чего-то в свою собственность", – рассказал представитель Службы автомобильных дорог в Черкасской области Юрий Дубрава.

Отметим, что ранее этот отрезок пути, почти полтора километра длиной, принадлежал Черкасскому горкоммунхозу. Но предприятие ликвидировали лет 20 назад. Новый хозяин до сих пор не появился. Городские чиновники от аварийного участка открещиваются.

"Черта города проходит сразу за окончанием земельного участка аэропорта Черкасского. Все дальше – это земля или Черкасского района или сельского совета, или объединенной территориальной общины. Ну, однозначно – не города Черкассы", – сообщил начальник управления уличной инфраструктуры департамента жилищно-коммунального комплекса Черкасского горсовета Сергей Отрешко.

Но пока чиновники кивают друг на друга, байкеры готовятся действовать решительно. Если бесхозных дороге за месяц не найдут владельца и не заставят его залатать ямы, будут пикетировать админздания.

Ранее новости "Сегодня" сообщали, что Кабмин одобрил масштабную программу развития дорог местного значения. В частности, планируется использование технологии цементобетонного покрытия, которое производится в Украине, уже со следующего строительного сезона.

Украинцы и турки уже строят первую цементно-бетонную трассу в Украине. Подробнее смотрите в нашем сюжете:

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