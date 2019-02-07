Во Львовской области столкнулись грузовик и легковушка: есть жертвы
В ДТП погибла жительница Ровенской области, еще трое получили травмы
На трассе "Львов – Ивано-Франковск", возле села Соколивка Жидачевского района, водитель автомобиля Nissan NV 200, житель города Здолбунов Ровенской области, выехал на полосу встречного движения и столкнулся с грузовым автомобилем DAF.
"В результате ДТП 43-летняя пассажирка автомобиля Nissan погибла на месте происшествия. Еще двое взрослых и 15-летняя девочка получили травмы", – сообщает департамент гражданской защиты ЛОГА.
Пострадавшие в состоянии средней степени тяжести госпитализированы во львовскую 8-ГКБ. Полицейские устанавливают обстоятельства происшествия, открыто уголовное производство. Виновному аварии грозит от трех до восьми лет лишения свободы.
Напомним, недавно во Львове возле автостоянки столкнулись 10 авто. ДТП произошло из-за нечищеной от снега дороги.
Также во Львовской области при выезде из города Радехов на автодорогу "Львов – Луцк" произошло ДТП, в котором пострадали четыре человека.
Ранее сайт "Сегодня" писал,почему в Украине стало больше аварий на дорогах.
Также сообщалось, что, по статистике, в Украине на дорогах каждый день гибнет 10 человек. Причиной трети аварий является превышение скорости.
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