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Во Львовской области столкнулись грузовик и легковушка: есть жертвы

Сегодня, 11:01

В ДТП погибла жительница Ровенской области, еще трое получили травмы

Фото: Нацполиция
Во Львовской области столкнулись грузовик и легковушка: есть жертвы //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c5/bf3/8a8/5c5bf38a82865.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c5/bf3/8a8/5c5bf38a82865.jpg Запад В ДТП погибла жительница Ровенской области, еще трое получили травмы

На трассе "Львов – Ивано-Франковск", возле села Соколивка Жидачевского района, водитель автомобиля Nissan NV 200, житель города Здолбунов Ровенской области, выехал на полосу встречного движения и столкнулся с грузовым автомобилем DAF.

"В результате ДТП 43-летняя пассажирка автомобиля Nissan погибла на месте происшествия. Еще двое взрослых и 15-летняя девочка получили травмы", – сообщает департамент гражданской защиты ЛОГА.

Пострадавшие в состоянии средней степени тяжести госпитализированы во львовскую 8-ГКБ. Полицейские устанавливают обстоятельства происшествия, открыто уголовное производство. Виновному аварии грозит от трех до восьми лет лишения свободы.

Напомним, недавно во Львове возле автостоянки столкнулись 10 авто. ДТП произошло из-за нечищеной от снега дороги.

Также во Львовской области при выезде из города Радехов на автодорогу "Львов – Луцк" произошло ДТП, в котором пострадали четыре человека.

Ранее сайт "Сегодня" писал,почему в Украине стало больше аварий на дорогах.

Также сообщалось, что, по статистике, в Украине на дорогах каждый день гибнет 10 человек. Причиной трети аварий является превышение скорости.

 

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Тег авария, ДТП, трасса, ровно

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Сегодня

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