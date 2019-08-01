Во Львовской области утонула девочка: отдыхала с подругами у реки

В городе Стрый Львовской области сегодня, 1 августа, около полудня полицейские получили сообщение от фельдшера "скорой", что на реке утонул ребенок. Об этом сообщают в полиции.
Как предварительно установили правоохранители, погибшей оказалась 11-летняя местная жительница, ученица 6-го класса, которая вместе с двумя подругами отдыхала на реке Стрый. Тело девочки обнаружили в пяти метрах от берега на глубине примерно 2,5 метра.
На месте происшествия работала следственно-оперативная группа. Тело ребенка направлено на экспертизу. Решается вопрос об открытии уголовного производства.
Ранее в Тернопольской области утонул ребенок. Трагедия произошла 10 мая в селе Заздристь. Местные жители, услышав крики детей, сбежались к пруду, куда упал девятилетний Дима. Но врачам не удалось вернуть ребенка к жизни.
Ранее спасатели дали ряд важных советов о том, как не стать жертвой воды.
А недавно в Ужгороде в местном бассейне утонул шестилетний житель села Долгое Иршавского района.
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