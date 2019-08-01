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Во Львовской области утонула девочка: отдыхала с подругами у реки

Сегодня, 17:48

Тело 11-летней школьницы обнаружили в пяти метрах от берега на глубине примерно 2,5 метра

/ Фото: big.travel

Во Львовской области утонула девочка: отдыхала с подругами у реки https://cdn.segodnya.ua/resizer/cache/resolve/image_630x354/1.jpg https://cdn.segodnya.ua/resizer/cache/resolve/image_150x100/1.jpg Запад Тело 11-летней школьницы обнаружили в пяти метрах от берега на глубине примерно 2,5 метра

В городе Стрый Львовской области сегодня, 1 августа, около полудня полицейские получили сообщение от фельдшера "скорой", что на реке утонул ребенок. Об этом сообщают в полиции.

Как предварительно установили правоохранители, погибшей оказалась 11-летняя местная жительница, ученица 6-го класса, которая вместе с двумя подругами отдыхала на реке Стрый. Тело девочки обнаружили в пяти метрах от берега на глубине примерно 2,5 метра.

На месте происшествия работала следственно-оперативная группа. Тело ребенка направлено на экспертизу. Решается вопрос об открытии уголовного производства.

Ранее в Тернопольской области утонул ребенок. Трагедия произошла 10 мая в селе Заздристь. Местные жители, услышав крики детей, сбежались к пруду, куда упал девятилетний Дима. Но врачам не удалось вернуть ребенка к жизни.

Ранее спасатели дали ряд важных советов о том, как не стать жертвой воды.

А недавно в Ужгороде в местном бассейне утонул шестилетний житель села Долгое Иршавского района.

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Львов ребенок утонул река

Источник: Сегодня

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