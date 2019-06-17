Во Львовской области в ресторане отравились 14 человек

Сначала в больницу обратились пять человек

Фото: Pixabay

В Каменке-Бугской Львовской области пять человек отравились в ресторане. Об этом сообщил Департамент по вопросам гражданской защиты Львовской ОГА на странице в Facebook.

"16 июня в 14:00 в Львовский областной центр экстренной медицинской помощи и медицины катастроф поступила информация о госпитализации в Каменку-Бугскую центральную районную больницу пациентов, которые питались в ресторане "Озон", – говорится в сообщении.

По данным ведомства, за помощью обратились пять человек, из которых один ребенок. Все они госпитализированы.

Как отмечается, с 16 июня в медицинские заведения Львова обратилось 9 человек.

"В стационаре находятся 14 человек (из них один ребенок). Состояние пациентов средней тяжести", – добавили в департаменте.

Напомним, во Львовскую областную инфекционную клиническую больницу и Новояворовскую центральную районную больницу после празднования свадьбы в одном из львовских ресторанов попали 47 человек.

Кроме того, после массового отравления в лагере "Буковинка"на территории Черновицкой области медики обнаружили в пробах продуктов опасные бактерии – кишечную палочку и стафилококк. По данным Госпродпотребслужбы, всего медицинская помощь понадобилась 31 человеку – 29 детям и двоим взрослым. По факту массового отравления детей было открыто уголовное производство.

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