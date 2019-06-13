Массовое отравление во Львове: более полусотни пострадавших, шестеро из них – дети

Львовский ресторан "Червона рута" не был зарегистрирован и работал самовольно

В результате массового отравления во львовском ресторане "Червона рута" пострадали 55 человек, из них шестеро – дети.

Как сообщила изданию "Фраза" главный специалист отдела государственного надзора за соблюдением санитарного законодательства главного управления Госпродпотребслужбы во Львовской области Зоряна Стоцко, большинство из них до сих пор находятся на лечении в инфекционной больнице.

"Ресторан закрыт с 10 июня, направлено предписание для устранения недостатков и составлен протокол для привлечения к административной ответственности. Полиция возбудила уголовное производство по данному факту", — сообщили во львовском горсовете.

Также стало известно о том, что накануне, 12 июня, городская комиссия по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций заслушала информацию от руководства Госпродпотребслужбы и Львовского лабораторного центра. В частности, стало известно о том, что заведение не было зарегистрировано и работало самовольно.

Также в ходе проверки были зафиксированы значительные нарушения в приготовлении блюд, а во всех исследованных кулинарных изделиях обнаружили болезнетворные бактерии.

Напомним, первое массовое отравление в "Червоной руте" случилось 7 июня, после чего ресторан продолжил работу, и в воскресенье в нем отгуляли еще четыре банкета. Между тем в Ковеле Волынской области полиция расследует отравление в одном из местных кафе, в результате которого были госпитализированы 12 человек, включая двоих детей. Инцидент произошел 7 июня на крестинах.

Ранее, в апреле, произошло массовое отравление детей в Хмельницком. Тогда с предварительным диагнозом гастроэнтероколит в больницу попали 28 малышей.

Как сообщала Государственная служба Украины по чрезвычайным ситуациям, в летний период учащаются случаи возникновения вспышек острых кишечных инфекций и пищевых отравлений, связанных с употреблением продуктов питания и питьевой воды, загрязненных болезнетворными микробами.

Большинство групповых инфекционных заболеваний и отравлений возникают после проведения массовых празднований – свадеб, юбилеев, выпускных вечеров, проводов в армию и тому подобное.

Специалисты-эпидемиологи утверждают, что основными причинами вспышек является привлечение к приготовлению блюд случайных лиц, не знакомых с элементарными правилами личной гигиены, а также нарушение технологий приготовления пищи, хранения пищевых продуктов в антисанитарных условиях, без надлежащего температурного режима.

Факторами передачи инфекции чаще всего становятся готовые блюда, молоко и молочные продукты, кондитерские изделия, готовятся "с запасом", что приводит к накоплению в продуктах возбудителей инфекционных заболеваний.

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