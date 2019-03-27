Во Львовской области при пожаре погибли два человека

Тела мужчин были обнаружены в одном из домов Николаева

Фото: ГСЧС

Во Львовской области при пожаре погибли два человека //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c9/b83/31b/5c9b8331bff4b.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c9/b83/31b/5c9b8331bff4b.jpg 2019-03-27T16:07:00+02:00 Запад Тела мужчин были обнаружены в одном из домов Николаева

В райцентре Николаев Львовской области в одном из частных жилых домов произошел пожар, в результате которого погибли два человека. Об этом сообщают в полиции.

На месте происшествия работала следственно-оперативная группа. После ликвидации пожара в доме были обнаружены тела 55-летнего хозяина дома и его 53-летнего знакомого.

Открыто уголовное производство по ч.2 ст.115 (умышленное убийство) УК Украины. Полицейские устанавливают причины возгорания дома и обстоятельства гибели мужчин.

Напомним, в течение недели с 18 по 24 марта в Украине жертвами пожаров стали 40 человек, еще 10 погибли на водных объектах страны. Также спасатели уточнили, что с начала недели было зарегистрировано 3 565 чрезвычайных происшествий, на которые выезжали бойцы службы, были спасены 115 человек. Кроме того, было ликвидировано 3 260 пожаров, спасено на пожарах 109 человек, не допущено уничтожение огнем 786 зданий и 54 единиц техники.

Ранее во Львове, в одноэтажном частном жилом доме на ул. Федьковича, возник пожар, в котором погиб пенсионер.

Также мы писали о том, как в Ровно, на улице Кавказской в 9-этажном жилом доме произошел пожар.

Кроме этого, во Львове горела пятиэтажка, и спасателям пришлось эвакуировать из задымленного здания около 30 человек.

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