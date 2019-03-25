За неделю 40 человек погибли на пожарах и еще 10 – на воде

В ГСЧС привели статистику чрезвычайных происшествий в Украине

В Одессе ночью вспыхнул пожар в жилом доме. Фото: Сегодня

За неделю 40 человек погибли на пожарах и еще 10 – на воде //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c7/01f/4e5/5c701f4e52d7c.png //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c7/01f/4e5/5c701f4e52d7c.png 2019-03-25T11:28:00+02:00 Украина В ГСЧС привели статистику чрезвычайных происшествий в Украине

В течение недели с 18 по 24 марта в Украине жертвами пожаров стали 40 человек, еще 10 погибли на водных объектах страны. Об этом сообщили в Государственной службе по чрезвычайным ситуациям.

"На пожарах погибли 40 человек. Ориентировочный ущерб, по оперативным данным, составляет 5 млн 173 тысячи гривен", – сообщили в службе.

Также спасатели уточнили, что с начала недели было зарегистрировано 3 565 чрезвычайных происшествий, на которые выезжали бойцы службы, были спасены 115 человек.

Кроме того, было ликвидировано 3 260 пожаров, спасено на пожарах 109 человек, не допущено уничтожение огнем 786 зданий и 54 единиц техники.

В свою очередь, пиротехнические подразделения ГСЧС за семь дней осуществили 210 выездов, в ходе которых выявили, изъяли и уничтожили 1 096 взрывоопасных предметов времен прошлых войн.

"В течение недели на водных объектах погибли 10 человек", – заявили в службе.

Напомним, ранее в Днепре в десятиэтажном жилом доме произошел пожар, в результате которого пострадала женщина. Еще 16 человек удалось спасти.

Кроме того, ранее в Черниговской области во время пожара в частном доме погибли трое детей.

Мы уже писали о том, что в Украине с начала 2019 года в результате пожаров погибли более 600 человек. Главной причиной пожаров в ГСЧС называют человеческий фактор. В частности, люди отапливают свои дома, часто пренебрегая правилами пожарной безопасности, курят в помещениях и перегружают электросеть, включая обогреватели и неисправные бытовые приборы.

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