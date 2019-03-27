Продолжая просмотр сайта, вы соглашаетесь с тем, что ознакомились с обновленной политикой конфиденциальности и соглашаетесь на использование файлов cookie.
Соглашаюсь
Сделать стартовой
26,98
30,46
УКР
Главная Больше  Новости в регионах Больше  Новости Запорожья

В Запорожье вспыхнул мощный пожар в жилой пятиэтажке

Сегодня, 13:51

На борьбу с огнем направили четыре спецмашины и 17 спасателей

В Запорожье вспыхнул мощный пожар в жилой пятиэтажке
В Запорожье вспыхнул мощный пожар в жилой пятиэтажке. Фото: ГСЧС
В Запорожье вспыхнул мощный пожар в жилой пятиэтажке //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c9/b5e/43e/5c9b5e43e976a.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c9/b5e/43e/5c9b5e43e976a.jpg Запорожье На борьбу с огнем направили четыре спецмашины и 17 спасателей

В Запорожье вечером 26 марта вспыхнул мощный пожар в жилом пятиэтажном доме Вознесеновского района. Как сообщили в пресс-службе областного управления ГСЧС, спасателям пришлось эвакуировать из здания часть жильцов.

Возгорание произошло около 21:30 на улице Победы. На борьбу с огнем были направлены четыре спецмашины и 17 бойцов ГСЧС. Прибыв по вызову, спасатели выяснили, что на втором этаже дома загорелись домашние вещи. Общая площадь пожара составила 32 квадратных метра.

Спасатели одновременно ликвидировали пожар и эвакуировали людей, оказавшихся в задымленной ловушке – на свежий воздух было выведено 10 человек. Из-за сильного задымления, бойцы ГСЧС работали в аппаратах на сжатом воздухе.

Более получаса понадобилась спасателям, чтобы полностью ликвидировать пожар. Сейчас устанавливается причина возгорания.

Напомним, ранее в ГСЧС привели грустную статистику: в течение недели с 18 по 24 марта в Украине жертвами пожаров стали 40 человек, еще 10 погибли на водных объектах страны.

Также мы сообщали, что в десятиэтажном жилом доме в Днепре произошел пожар, в результате которого пострадала женщина. Еще 16 человек удалось спасти. 

Кроме того, ранее в Черниговской области во время пожара в частном доме погибли трое детей.

Мы уже писали о том, что в Украине с начала 2019 года в результате пожаров погибли более 600 человек. Главной причиной пожаров в ГСЧС называют человеческий фактор. В частности, люди отапливают свои дома, часто пренебрегая правилами пожарной безопасности, курят в помещениях и перегружают электросеть, включая обогреватели и неисправные бытовые приборы. 

Читайте самые важные и интересные новости на наших страницах Facebook, Twitter, Telegram

Тег пожар, Запорожье, ГСЧС

Вы сейчас просматриваете новость " В Запорожье вспыхнул мощный пожар в жилой пятиэтажке". Другие Новости Запорожья смотрите в блоке "Последние новости"

Источник:

Сегодня

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter
Орфографическая ошибка в тексте:
Послать сообщение об ошибке автору?
Сообщение должно содержать не более 250 символов
Выделите некорректный текст мышкой
Спасибо! Сообщение отправлено.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

В Днепре произошел пожар в поликлинике

Сегодня, 12:41

Пламя охватило койку и больничную документацию

В Киеве горел колледж: студентов эвакуировали

Сегодня, 11:55

По данным ГСЧС, в одной из аудиторий произошло короткое замыкание электропроводов с последующим горением

«Там ничего нет»: Божена Рынска перенесла клиническую смерть

"Новичка" не пожалеют": пропагандистка Скабеева испугалась

Пять любимых фраз нарциссов и социопатов

"Короче, тут болото": Шнуров высмеял Россию в новом стихе

Мужчина сгорел заживо: не сказал жене пароль от мобильного

Зеленский объяснил, почему решил идти в президенты Украины

Марина Узелкова впервые прокомментировала развод с мужем

ТОП-3 самых высокооплачиваемых профессий в Украине

Спокойной ночи, взрослые: проблемы со сном у пожилых людей

Обнародован продукт, резко повышающий риск развития рака
Загрузка...

Израиль и Голанские высоты: Трамп создал опасный для Украины прецедент

Сегодня, 07:39

Может ли решение президента США признать аннексию Голанских высот сказаться на ситуации с оккупированным Крымом

За долги по коммуналке могут забрать жилье: правда ли это и что нужно знать

Вчера, 07:51

Квартиру могут забрать только в том случае, если задолженность превышает 83 тыс. грн

Переход на летнее время: Украина будет переводить часы еще два года

Вчера, 07:19

Украина, как и Евросоюз, будет менять время еще минимум два года — до 2021 года

Пенсионерам сулят выдать 13-ю пенсию: предвыборные обещания или реальность

Вчера, 07:00

Власти говорят о новых доплатах. Эксперты: не хватает роста экономики

Тупой и еще тупее: топ-5 самых глупых знаков зодиака

Почему для Жаркова не нашлось места на «звездном» кладбище

Мистика: 9 звезд «Последнего героя», которых мы потеряли