В Запорожье вспыхнул мощный пожар в жилой пятиэтажке

На борьбу с огнем направили четыре спецмашины и 17 спасателей

В Запорожье вспыхнул мощный пожар в жилой пятиэтажке. Фото: ГСЧС

В Запорожье вспыхнул мощный пожар в жилой пятиэтажке //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c9/b5e/43e/5c9b5e43e976a.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c9/b5e/43e/5c9b5e43e976a.jpg 2019-03-27T13:51:43+02:00 Запорожье На борьбу с огнем направили четыре спецмашины и 17 спасателей

В Запорожье вечером 26 марта вспыхнул мощный пожар в жилом пятиэтажном доме Вознесеновского района. Как сообщили в пресс-службе областного управления ГСЧС, спасателям пришлось эвакуировать из здания часть жильцов.

Возгорание произошло около 21:30 на улице Победы. На борьбу с огнем были направлены четыре спецмашины и 17 бойцов ГСЧС. Прибыв по вызову, спасатели выяснили, что на втором этаже дома загорелись домашние вещи. Общая площадь пожара составила 32 квадратных метра.

Спасатели одновременно ликвидировали пожар и эвакуировали людей, оказавшихся в задымленной ловушке – на свежий воздух было выведено 10 человек. Из-за сильного задымления, бойцы ГСЧС работали в аппаратах на сжатом воздухе.

Более получаса понадобилась спасателям, чтобы полностью ликвидировать пожар. Сейчас устанавливается причина возгорания.

Напомним, ранее в ГСЧС привели грустную статистику: в течение недели с 18 по 24 марта в Украине жертвами пожаров стали 40 человек, еще 10 погибли на водных объектах страны.

Также мы сообщали, что в десятиэтажном жилом доме в Днепре произошел пожар, в результате которого пострадала женщина. Еще 16 человек удалось спасти.

Кроме того, ранее в Черниговской области во время пожара в частном доме погибли трое детей.

Мы уже писали о том, что в Украине с начала 2019 года в результате пожаров погибли более 600 человек. Главной причиной пожаров в ГСЧС называют человеческий фактор. В частности, люди отапливают свои дома, часто пренебрегая правилами пожарной безопасности, курят в помещениях и перегружают электросеть, включая обогреватели и неисправные бытовые приборы.

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