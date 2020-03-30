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Во Львовской области впервые суд оштрафовал нарушителя карантина

30 марта, 23:24

Елена Вус

Житель Николаева торговал продуктами питания и бытовой химией из собственного автомобиля

Во Львовской области суд впервые оштрафовал местного жителя за нарушение правил карантина, сообщает отдел коммуникации главного управления Национальной полиции во Львовской области.

"Судья Николаевского районного суда вынес первое во Львовской области постановление о наложении административного взыскания в размере 17 тысяч грн на гражданина, нарушившего правила торговли во время карантина", – указано в сообщении.

По данным полиции, 20 марта сотрудники МВД составили админпротокол на 37-летнего жителя райцентра Николаев, который в одном из населенных пунктов одноименного района проводил торговлю продуктами питания и бытовой химией из собственного автомобиля.

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Материалы передали в суд, который признал мужчину виновным и оштрафовал на тысячу необлагаемых налогом минимальных доходов граждан.

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Как сообщалось, во Львовской области с начала действия карантина полицейские составили 102 админпротокола о нарушениях карантина и открыли одно уголовное производство.

Также финансовое наказание ждет предпринимателя на Буковине. Мужчина отказался закрывать свой магазин строительных материалов. За это составили админпротокол. И теперь он должен заплатить штраф. Точный размер определит суд.

Как известно, в Украине с 12 марта введен карантин, который продлится минимум до 24 апреля. А с 25 марта объявлена чрезвычайная ситуация. В этих условиях власти призывают украинцев сидеть дома, не выходить на улицу без особой необходимости, держать дистанцию от людей минимум 2 метра. Кроме того, запрещено пользоваться детскими и спортивными площадками, устраивать пикники и т. п.

Все подробности в спецтеме Карантин в Украине

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торговля суд штрафы карантин нарушение коронавирус Львовска область COVID-19

Источник: Сегодня

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