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Во Львовской области вспыхнул пожар на мусорной свалке

Сегодня, 18:01

На борьбу с огнем, который пылает на площади около гектара, направили десятки спасателей

Во Львовской области вспыхнул пожар на свалке
Во Львовской области вспыхнул пожар на свалке. Фото: ГСЧС
Во Львовской области вспыхнул пожар на мусорной свалке //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c8/534/a56/5c8534a567d75.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c8/534/a56/5c8534a567d75.jpg Запад На борьбу с огнем, который пылает на площади около гектара, направили десятки спасателей

Во Львовской области, недалеко от города Новояворовск, произошел пожар на мусорной свалке – 10 марта, около 7:14 в Службу спасения поступил сигнал о возгорании на площади ориентировочно в 0,8 гектара.

Как сообщили в пресс-службе областного управления ГСЧС, на борьбу с огнем направили 22 человека и три единицы техники. При этом на месте пожара отсутствует источник водоснабжения – ближайший находится на расстоянии в приблизительно один километр.

Ранее подобный инцидент произошел в Запорожской области – огонь на мусорной свалке спасатели тушили до самой ночи, а местные жители тем временем жаловались на едкий дым, идущий со свалки – от вони страдали не только жильцы ближайших к свалке домов, но и люди в Пологах.

Ранее на свалке под Балаклеей в Харьковской области произошло возгорание Площадь пожара составила около двух гектаров, из которых на половине гектара горели твердые бытовые отходы. К тушению спасатели привлекли пожарный вертолет. В результате происшествия никто не пострадал. К вечеру пожарным  удалось ликвидировать пожар.

Кроме того, ранее спасатели почти сутки тушили пожар  на Полтавской городской свалке твердых бытовых отходов.

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Тег пожар, свалка, свалки, мусорник, львовская область

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