Во Львовской области вспыхнул пожар на мусорной свалке
На борьбу с огнем, который пылает на площади около гектара, направили десятки спасателей
Во Львовской области, недалеко от города Новояворовск, произошел пожар на мусорной свалке – 10 марта, около 7:14 в Службу спасения поступил сигнал о возгорании на площади ориентировочно в 0,8 гектара.
Как сообщили в пресс-службе областного управления ГСЧС, на борьбу с огнем направили 22 человека и три единицы техники. При этом на месте пожара отсутствует источник водоснабжения – ближайший находится на расстоянии в приблизительно один километр.
Ранее подобный инцидент произошел в Запорожской области – огонь на мусорной свалке спасатели тушили до самой ночи, а местные жители тем временем жаловались на едкий дым, идущий со свалки – от вони страдали не только жильцы ближайших к свалке домов, но и люди в Пологах.
Ранее на свалке под Балаклеей в Харьковской области произошло возгорание. Площадь пожара составила около двух гектаров, из которых на половине гектара горели твердые бытовые отходы. К тушению спасатели привлекли пожарный вертолет. В результате происшествия никто не пострадал. К вечеру пожарным удалось ликвидировать пожар.
Кроме того, ранее спасатели почти сутки тушили пожар на Полтавской городской свалке твердых бытовых отходов.
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