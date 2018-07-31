Во Львовской области вторые сутки ищут тело утопленника

Сегодня, 13:37

23-летний парень мог утонуть в реке Западный Буг

Тело ищут спасатели. Фото: kurer-sreda.ru
Тело ищут спасатели. Фото: kurer-sreda.ru

Вторые сутки спасатели ищут тело 23-летнего парня, который мог утонуть в реке Западный Буг.

"29 июля в 18:20 к спасателям поступило сообщение, что в селе Скоморохи Сокальского района, во время купания в реке Западный Буг, утонул житель с. Ульвивок", – сообщают в ГСЧС.

Тело погибшего искали и на следующий день, 30 июля с привлечением спасательно-водолазной службы Львовской области, но ничего не нашли. Работы по поиску продолжаются и сегодня, 31 июля.

Ранее во Львове парень утонул в бассейне сауны. Погибший вместе с товарищами праздновали в сауне день рождения. Перед тем как уйти, уже в раздевалке, в компании заметили отсутствие товарища. Мужчины приступили к поискам и обнаружили его в бассейне, однако на то время 27-летний мужчина был уже мертв.

А в одном из сел Дрогобычского района в надувном бассейне, который стоял во дворе  жилого дома, утонул  мужчина.

Также сообщалось, что  на Чкаловском пляже в Одессе произошел несчастный случай – утонул 27-летний мужчина.

Кроме этого,  мы писали, что на Прикарпатье утонул мужчина, который бросился спасать троих детей.
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"Сегодня"

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