Во Львовской области за сутки сгорели два автомобиля

Сегодня, 18:12

"ВАЗ 21099" огонь уничтожил полностью 

Причины возгораний устанавливаются. Фото: gorod.lv
Причины возгораний устанавливаются. Фото: gorod.lv

Во Львове и райцентре Броды за один сутки сгорело две легковушки. Об этом сообщают в пресс-службе ГСЧС.

"11 мая, около  11:37,  к спасателям поступило сообщение о пожаре во Львове на ул. Музыки,  в автомобиле Volkswagen Vento. Огнем был поврежден моторный отсек. Пожар локализован в 11:48 и ликвидирован в 11:49", – говорится в сообщении.

Кроме этого, примерно через четырнадцать часов, 12 мая, около  1:27 ночи,  спасатели получили сообщение о пожаре в городе Броды, на ул. Костюшко.

"Загорелся автомобиль "ВАЗ 21099". Пожар локализовали в 01:49 и ликвидирован в 1:53. Огнем был полностью уничтожен автомобиль", – добавляют пожарные.

В результате пожаров никто не пострадал. Причины возгораний устанавливаются.

Ранее в селе Белая Криница Ровенской области на автодороге Киев-Чоп произошло столкновение двух грузовиков DAF, которые перевозили легковые автомобили, в результате ДТП один человек погиб и семь  транспортных средств были повреждены огнем.

Также в Ровенской области, на трассе Киев – Чоп, автомобиль Ford Fiesta слетел с дороги и загорелся. Нетрезвого водителя из сгоревшей легковушки госпитализировали в больницу.

Кроме этого,  в Ровенской области сгорели сразу семь автомобилей. Возле четырех иномарок были найдены бутылки с зажигательной смесью.
пожар, ВАЗ, Volkswagen, во Львове

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"Сегодня"

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