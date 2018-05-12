Во Львовской области за сутки сгорели два автомобиля

Во Львове и райцентре Броды за один сутки сгорело две легковушки. Об этом сообщают в пресс-службе ГСЧС.

"11 мая, около 11:37, к спасателям поступило сообщение о пожаре во Львове на ул. Музыки, в автомобиле Volkswagen Vento. Огнем был поврежден моторный отсек. Пожар локализован в 11:48 и ликвидирован в 11:49", – говорится в сообщении.

Кроме этого, примерно через четырнадцать часов, 12 мая, около 1:27 ночи, спасатели получили сообщение о пожаре в городе Броды, на ул. Костюшко.

"Загорелся автомобиль "ВАЗ 21099". Пожар локализовали в 01:49 и ликвидирован в 1:53. Огнем был полностью уничтожен автомобиль", – добавляют пожарные.

В результате пожаров никто не пострадал. Причины возгораний устанавливаются.

Ранее в селе Белая Криница Ровенской области на автодороге Киев-Чоп произошло столкновение двух грузовиков DAF, которые перевозили легковые автомобили, в результате ДТП один человек погиб и семь транспортных средств были повреждены огнем.

Также в Ровенской области, на трассе Киев – Чоп, автомобиль Ford Fiesta слетел с дороги и загорелся. Нетрезвого водителя из сгоревшей легковушки госпитализировали в больницу.

Кроме этого, в Ровенской области сгорели сразу семь автомобилей. Возле четырех иномарок были найдены бутылки с зажигательной смесью.