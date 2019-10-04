"Когда самолет падал, гробовщики копали могилу": очевидец рассказал о крушении АН-12 под Львовом

По информации местных жителей, в этом месте, где фруктовые сады, ранее уже падал самолет

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Под Львовом сегодня произошло крушение грузового самолета АН-12, вследствие чего погибли пять человек. Как рассказал корреспонденту "Сегодня" один из местных жителей, крушение самолета произошло рано утром, когда все Сокильники спали.

"В тот момент, когда самолет уже падал, на кладбище гробовщики копали могилу, и над ними в нескольких метрах он пролетел, они испугались и присели, потому, что такого никогда не было. Я сам утром сюда приехал, мы никогда не слышали в селе столько сирен и не видели столько машин. Был сильный туман, за 20 метров ничего не видно, но они быстро все оцепили и никого туда не пропускали", – рассказывает Иван.

Из местных жителей почти никто ничего не слышал, они привыкли к шуму двигателей и давно не обращают на это внимания.

Добавим, что в том месте, где самолеты идут на посадку, построено очень много жилых домов.

Львов самолет

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Напомним, в результате крушения погибли оба пилота и трое мужчин, сидевших ближе всего к кабине летчиков – самолет упал на землю носовой частью и тела двух человек спасателям пришлось "собирать" по частям. Кроме того, спасатели не исключили, что число жертв или пострадавших в результате катастрофы может возрасти, поскольку самолет довольно большой, а место крушения еще обследовано не полностью.

Новости "Сегодня" следят за состоянием выживших и за развитием событий вокруг крушение самолета. Все детали ЧП читайте в материале "Крушение Ан-12 под Львовом: главные подробности, фото и видео".

Все подробности в спецтеме Крушение Ан-12 под Львовом

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