Возле Львова медики спели гимн Украины после известия, что эвакуированных из Уханя не будет

После того, как сотрудникам госпиталя в Винниках Львовской области сообщили известие, они спели гимн Украины

Врачи и персонал госпиталя в Винниках возле Львова очень обрадовались новости о том, что эвакуированных украинцев и иностранцев из китайского города Ухань разместят на обсервацию не в их заведении.

Видео опубликовала в Фейсбука Вика Балицкая.

"После того как чиновник от департамента здравоохранения Андрей Васько сообщил, что эвакуация отменяется и все могут вернуться на свои больничные и рабочие места, и сограждан из Китая не будут везти в это заведение, медики и пациенты с облегчением вздохнули и отметили это пением гимна Украины", – написала она.

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Также ведущий телеканала "Украина" Игорь Пупков опубликовал в Facebook пост с хештегом#ВирусаНеБоюсьЯсВами. Его идею поддержали десятки юзеров популярной социальной сети, – они начали делиться фотографиями с этим хештегом и комментировать фото.

Напомним, что сейчас в социальных сетях немало пользователей пишут о своих эмоциях в связи с тем, что происходит в Новых Санжарах.

Пользователи осуждают поведение протестующих, которые не пускали колонну автобусов с эвакуированными из Китая украинцами и иностранцами на территорию санатория. Мол, автобусы забрасывали камнями, пока пассажиры складывали руки "в сердечка".

"Сегодня" собрали определенную реакцию соцсетей.

Премьер-министр Алексей Гончарук экстренно вылетел в Новые Санжары, где местные жители выступили против прибытия эвакуированных из Китая людей, и заявил, что там будет работать оперативный штаб правительства.

Все подробности того, как местные в Новых Санжарах протестуют против размещения в местном санатории эвакуированных из Китая людей, читайте в нашем текстовом онлайне.

Все подробности в спецтеме Эвакуация украинцев из Китая

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