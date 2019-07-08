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Возле Тернополя поезд переехал женщину: машинист ее не заметил

8 июля, 19:06

На колесах грузового поезда, которым управлял железнодорожник, обнаружены следы крови

В Тернопольской области поезд переехал 71-летнюю жительницу села Била. О том, что на железнодорожном пути в районе станции "Тернополь" обнаружено тело женщины, в полицию сегодня, 8 июля, сообщил машинист электропоезда.

Как оказалось, пенсионерка живет в одном доме с внучкой и ее мужем. Однако в доме есть два входа, поэтому, когда она ушла из дома, родные не знают.

Следственно-оперативная группа, которая выезжала на место аварии и установила и поезд, который, вероятнее всего, переехал женщину. Это – грузовой поезд, проезжавший через данный участок около 9:15. На колесах его вагонов обнаружили следы бурого цвета.

В ходе следствия оперативники общались с машинистом. Последний говорит, что когда проезжал мимо тот участок дороги, на пути никого не видел.

Данный факт внесен в Единый реестр досудебных расследований (нарушение правил безопасности движения или эксплуатации железнодорожного).

Напомним, не так давно в поселке Сколе Львовской области под колеса поезда попал неизвестный мужчина. ЧП произошло на железнодорожном вокзале.

Кроме того, недавно во Львовской области поезд насмерть сбил мужчину.Инцидент произошел около половины второго ночи: поезд, который двигался в сторону Львова, сбил 44-летнего жителя райцентра Мостиска, который внезапно вышел на пути.

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Тег поезд, Тернополь, погибла, машинист

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