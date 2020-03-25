"Врачи борются за жизнь": стало известно о состоянии зараженного священника на Тернопольщине

Мужчина сейчас находится в реанимации

Священник из Залещиков Тернопольской области, у которого подтвердили коронавирус, находится в реанимации в тяжелом состоянии. Об этом на своей странице в Facebook сообщил заместитель министра внутренних дел Антон Геращенко.

"Священник находится в реанимации Тернопольской клинической больницы в тяжелом состоянии под аппаратом искусственной вентиляции легких. Врачи борются за его жизнь", – написал чиновник.

Геращенко отметил, что именно с этим священником контактировал умерший от инфекции мужчина из Монастырисского района. Пациенты виделись 9 марта во время похорон в селе Швейков. Свидетели рассказали, что во время поминального обряда присутствовали около 70 человек.

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"Вообще по данным эпидемиологического расследования, проведенного эпидемиологами и полицией, установлено, что с начала марта священник контактировал близко с 500 лицами во время различных религиозных обрядов", – отметил он.

В связи со сложившейся ситуацией села Швейков, Ковалевка и еще четыре населенные пункта блокируют полицейские.

Также сообщалось, что в Тернополе подтвердили первый в городе случай заражения коронавирусной инфекцией. Недавно инфицированный вернулся из Австрии.

Напомним, Тернополь уже закупил тест-системы и экспресс-тесты для диагностики COVID-19.

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