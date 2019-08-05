Отсосы, дозаторы, дефибрилляторы, шины, воротники - в современной скорой есть все

Все области Украины до конца года получат "скорые" от Фонда Рината Ахметова 2019-08-05T08:51:00+03:00 Запад Отсосы, дозаторы, дефибрилляторы, шины, воротники - в современной скорой есть все

Их называют "палатами интенсивной терапии на колесах". Современные скорые прибыли в Тернопольскую область.. Кременецкая станция экстренной медицинской помощи получила новую машину впервые за 5 лет. Такие же получат все области страны.

Расположен между холмами гор. Кременец часто называют тернопольской Швейцарией. Город привлекает туристов, а их комфорт здесь обеспечивает в том числе и местная станция скорой помощи.

За сутки Кременецкая станция принимает около 20 вызовов. Три бригады скорой помощи в целом обслуживают 41 тысячу человек. Диспетчер говорит, чаще всего вызывают из-за проблем с давлением.

"Также проблемы у людей с сердцем, вот сейчас пошла еще волна, я вижу, инсультов. Зимой это в основном температуры, бронхиты, ангины. Так как у нас горная местность, то довольно часто случаются ДТП", – говорит Татьяна Фещук, диспетчер по приему вызовов.

Еще недавно две из трех бригад скорой ездили на УАЗах.

Теперь здесь появилась современная скорая класса "В". Когда новую машину получали в Киеве – не могли сдержать эмоций

"Машина мне очень нравится, она и оборудована прекрасно – что все доступно, все можно взять", – делится Нинель Андриянов, заместитель директора по техническим вопросам скорой медицинской помощи города Тернополь.

Каждая из областей Украины до конца года получит скорые от Фонда Рината Ахметова. По личному решению учредителя, в ответ на инициативу президента Украины Владимира Зеленского.

"Это подарок Фонда Ахметова, за который мы очень благодарны! Не только коллектив нашей станции. Благодарны и пациенты, и территория, которую мы обслуживаем, за такую ​​машину", – говорит Андрей Сапега, главный врач Кременецкой станции экстренной скорой медицинской помощи.

Отсосы, дозаторы, дефибрилляторы, шины, воротники - в современной скорой есть все.

"Здесь у нас еще есть электрокардиограф, который после записи ЭКГ нам даже сам подсказывает в диагнозе", – говорит Алла Темчук, фельдшера неотложных станций

Выезды на вызовы стали быстрее. Горная местность Кременца – испытание для любого авто.

"Вообще хорошо, есть место, комфортно, передачи. Сирена. Все под руками", – говорит Сергей Дарчук, водитель.

Вот и один из первых вызовов для новой скорой.

Бригада скорой отправляется к 80-летней женщине, у нее подскочило давление.

"Кардиограмму сделали, давление измерили, пульс посчитали. Раньше этого не было, а сейчас есть, сейчас им легче делать", – делится Параскевия Лилякевич, жительница Кременца.

Современные медицинские устройства – значительно более эффективны, говорят врачи. К концу года благодаря новым машинам скорой помощи спасут миллион жизней.

Ранее Фонд Рината Ахметова передал в Ровенскую область два современных автомобиля скорой помощи класса B. Они вошли в число первых 30 машин, переданных областным больницам, станциям скорой помощи и амбулаториям сельских громад в 22 областях Украины.

На сегодняшний день Фондом реализован ряд проектов, которые помогли сотням тысяч украинцев сохранить свое здоровье. В частности, помощь получили более 120 000 человек в рамках программ "Рак излечим" и "Стоп туберкулез". Фонд – единственный в Украине ежегодно оказывает поддержку детям Донбасса в рамках таких проектов, как "Здоровое сердце", "Реабилитация раненых детей", "Лекарства детям", "Теперь я слышу".

Только на Донбассе за последние пять лет благодаря помощи Рината Ахметова были спасены жизни более 1 000 000 человек.

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