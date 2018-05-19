Вспышка кори на Закарпатье: число больных школьников возросло

Сегодня, 15:28

У детей преобладают легкие и средние формы заболевания

Фото: rate1.com.ua
Фото: rate1.com.ua

Количество больных корью школьников в селе Черная Тиса Раховского района Закарпатья возросло до 62. Об этом сообщили в Областном центре здоровья Закарпатской области.

У заболевших детей по форме течения преобладают легкие и средние формы заболевания.

Напомним, в селе Черная Тиса в Раховском районе Закарпатской области была зафиксирована вспышка кори. По состоянию на четверг, 17 мая, диагноз "корь" поставлен 56 ученикам общеобразовательной школы.

Всего с начала года наибольшее распространение болезни зафиксировано в Ивано-Франковской области, где заболели 2137 человек. Закарпатская область на втором месте по заболеваемости – 2131 человек. Далее следуют Львовская область (1785 заболевших), Одесская (1552 человека) и Черновицкая (1081 человек).

Отметим, что ранее медики предупредили – в ряде случаев корь стала еще более агрессивной, болеть начали и те, кто был вакцинирован, хотя подобные случаи все еще довольно редки по сравнению с непривитыми пациентами.

Также мы сообщали о том, что во Львове 11 апреля госпитализировали 11 человек – студентов Львовского государственного колледжа декоративного и прикладного искусства им. Труша. Всем им поставили диагноз "корь".
Закарпатье, школьники, больные, корь

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Источник:

УНИАН

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