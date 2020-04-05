Медреформа во время карантина: какие медуслуги оплатит НСЗУ

Список медуслуг, покрываемых страховкой, довольно широк: от лечения гриппа до шунтирования аорты

1 апреляв Украине начался второй этап медицинской реформы. Ее приходится запускать в условиях угрозы заражения коронавирусом COVID-19 и всеукраинского карантина. О том, какие медуслуги оплатит Национальная служба здоровья Украины (НСЗУ), идет речь в авторской статье на сайте "Сегодня".

С 1 апреля договор с семейным врачом, терапевтом или педиатром становится пропуском к бесплатному медобслуживанию. Договор с врачом можно подписать в любой момент. Важно: для получения экстренной помощи декларация не нужна. Без направления и бесплатно можно пойти к акушеру-гинекологу, стоматологу, педиатру, психиатру, наркологу.

Семейный врач направляет к специализированному врачу, а пациент сам выбирает, к кому пойдет. Можно выбрать и врача из любого медучреждения, которое подписало договор с НСЗУ. В частности, договор также подписали 50 частных клиник, в основном на приоритетные услуги, которые оплачиваются по повышенному тарифу: лечение инсульта, инфаркта и диагностика онкозаболеваний.

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В программу входят первичная, специализированная и высокоспециализированная медицина, паллиативная медпомощь, роды, лечение детей до 16 лет и медреабилитация. Это достаточно обширный список: от простого лечения гриппа до сложных операций, например шунтирования аорты.

Тарифы на все медуслуги уже рассчитаны. Например, за роды НСЗУ перечислит больнице 8136 грн и за ведение беременности и послеродовой период 5093 грн.

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За экстренную помощь НСЗУ перечислит 11 161 грн за сто человек. В этот тариф включена догоспитальная помощь и транспортировка до больницы. Медпомощь в медучреждении оплатят уже по другим тарифам, в зависимости от вида медуслуги. За консультацию специализированного врача – 4942 грн за сто человек. За операции, которые проводятся амбулаторно, – 48 001 грн за сто человек.

Больше всего заплатят за медпомощь преждевременно рожденным или новорожденным с болезнями – от 26 087,72 до 98 533,82 грн. На лучевую терапию онкобольному НСЗУ перечислит больнице 30 327 грн. За излеченный туберкулез – 20 663 грн, за лечение инсульта – 19 332 грн, а инфаркта – 16 000 грн. Тариф на химиотерапию – 17 843 грн.

Подробно о тарифах, по которым НСЗУ будет платить медучреждениям, читайте в материале "10 грн на стоматолога: сколько государство заплатит за лечение украинцев".

Больше читайте на сайте "Сегодня" в статье: "Медреформа во время карантина: что нужно знать".

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