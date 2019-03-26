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Во Львове полицейский погорел на крупной взятке

Сегодня, 06:30

Коп требовал от призывника 1200 долларов

Фото: Facebook
Во Львове полицейский погорел на крупной взятке //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c9/91b/ef3/5c991bef356fd.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c9/91b/ef3/5c991bef356fd.jpg Запад Коп требовал от призывника 1200 долларов

Во Львове сегодня, 25 марта, задокументировали факт вымогательства и получения неправомерной выгоды инспектором батальона одного из управлений патрульной полиции.

"Установлено, что взятка в размере 1200 долларов от призывника предназначалась за влияние на принятие должностными лицами Львовского областного военного комиссариата решения об отсрочке от призыва на срочную военную службу в ВСУ", – сообщают в военной прокуратуре.

Деньги изъяты в полном объеме во время проведения личного обыска лейтенанта полиции. Офицера задержали.

Напомним, недавно в Черниговской области на взятке поймали майора полиции . Как выяснилось, он наладил схему получения взяток от граждан. За полученные деньги он закрывал уголовные производства и "помогал" избегать предусмотренной законом ответственности за правонарушения.

Как сообщалось ранее, во Львове сотрудники СБУ задержали работника местной прокуратуры, который получил 2,2 тысячи долларов взятки.

Также мы писали, что  не так давно офицер ВСУ погорел на взятке в Хмельницкой области. Сотрудник военкомата требовал 8 тысяч гривен за "помощь" в решении вопроса об отсрочке от призыва на срочную службу в ВСУ.

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Тег взятка, Львов, полицейский, коп

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